Stelle cadenti a gennaio 2024, oggi il picco delle Quadrantidi: date e dove vederle

Le stelle cadenti salutano il 2024. Si parte oggi, giovedì 4 gennaio 2024, con lo sciame delle Quadrantidi. Ma non sarà l’unico avvenimento previsto nel mese, tutte le informazioni.

Occhi puntati all’insù in questo primo mese dell’anno. Saranno diversi gli sciami luminosi visibili in cielo in queste settimane, anche se non tutti, chiaramente, potranno essere ammirati dall’Italia. Il primo appuntamento è per oggi con lo sciame delle Quadrantidi il cui picco è atteso proprio in queste ore.

Le altre date da segnare in agenda

Quello di oggi, ad ogni modo, non sarà l’unico appuntamento da segnare in agenda. Oltre alle Quadrantidi infatti, a gennaio saranno visibili anche altre piogge meteoriche minori, anche per l’intera notte, anche se con un numero di stelle cadenti inferiore. La prima congiunzione del 2024, come si legge sulla pagina Facebook Different, si verificherà proprio l’8 gennaio, poco prima dell’alba, quando una sottilissima falce di Luna calante, prossima alla fase di Nuova, sorgerà accanto a Venere. Questo affascinante evento astronomico avrà luogo a Sud-Est, in direzione della costellazione dello Scorpione, dove sarà possibile individuare la sua stella più luminosa, Antares. Il 25 gennaio, assisteremo alla prima Luna Piena dell’anno.

Questa sorgerà alle ore 16:50 per tramontare alle 07:44. Si tratta della prima luna piena dell’anno anche nota come “Luna Piena del lupo”. Infine, il 29 gennaio assisteremo all’avvicinamento massimo della cometa 62P Tsuchinshan 1, che passerà a una distanza di 0,50 UA dal nostro pianeta. Questa fu scoperta il 1° gennaio 1965 dall’Osservatorio Purple Mountain di Nanchino. Non si conosce il nome dello scopritore infatti il nome significa, in cinese mandarino, “Viola Montagna”, il nome dell’osservatorio.