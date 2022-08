Stelle cadenti: quando vederle, non solo la notte di San Lorenzo

La notte magica, quella di San Lorenzo, sta per arrivare. E, quindi, non ci resta che attivare il conto alla rovescia, rivolgere lo sguardo al cielo e dare la caccia alle stelle cadenti per poi esprimere un desiderio. Eppure, non bisogna aspettare il 10 agosto, perché molto probabilmente le Perseidi saranno visibili anche prima. O forse dopo. Ecco quando e dove vederle per restare senza parole di fronte allo spettacolo della natura.

Quando e dove vedere le Stelle cadenti ad agosto 2022?

La notte per eccellenza delle stelle cadenti, secondo la tradizione, resta quella del 10 agosto. Ma in realtà, l’evento raggiungerà il suo culmine nella notte tra il 12 e il 13 agosto, soprattutto dopo la mezzanotte e fino alle prime ore del mattino del 14. Come spiegano gli esperti, le Perseidi sono visibili nel cielo dalla metà di luglio e la loro ‘presenza’ ci sarà fino a fine agosto: bisogna, quindi, solo pazientare. Non distrarsi, non distogliere lo sguardo e sperare di avere fortuna!

I posti migliori

Le stelle cadenti sono visibili anche a occhio nudo, ma ovviamente i luoghi migliori per ‘godersi’ lo spettacolo sono quelli lontano dall’inquinamento luminoso, dallo smog. Chi non potrà uscire di casa, per un motivo o per un altro, non deve perdersi d’animo perché le Perseidi saranno visibili anche in diretta streaming: basterà collegarsi sul sito Virtual Telescope Project a partire dalle 3 di notte del 10 agosto, notte di San Lorenzo. Notte, per eccellenza, delle stelle cadenti.