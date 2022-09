Studiare a Milano: come trovare una camera con Collegiate

Collegiate, il portale per la ricerca della camera per studenti universitari

Quando si inizia il nuovo percorso universitario da fuori-sede, una delle più grandi preoccupazioni, è la ricerca della camera.

Se non si ha diritto all’alloggio universitario, bisogna pensare, per tempo, a diverse modalità per reperire un alloggio che risponda alle proprie esigenze e necessità: si deve decidere se optare per una camera singola o doppia, la zona, la vicinanza ai mezzi, valutare le modalità contrattuali e altri importanti fattori.

Esistono diversi metodi per effettuare una ricerca a tutto campo: le bacheche delle facoltà, i giornali specializzati, i gruppi sui Social Network, il passaparola.

Se la destinazione scelta per la propria formazione universitaria è Milano, allora la ricerca potrebbe essere breve visitando il sito Collegiate: si tratta di un’idea nata in Inghilterra per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di giovani universitari che vanno a studiare all’estero.

Tramite l’iscrizione alla piattaforma, gli studenti possono inviare la richiesta di alloggio per una delle sedi Collegiate in uno dei quattro paesi di destinazione finora provvisti del servizio: l’Italia con Milano, la Spagna con Madrid e Valencia, il Portogallo con Lisbona e la Gran Bretagna, solo per quest’ultima è possibile scegliere tra quasi tutte le cittadine universitarie.

Le soluzioni abitative offerte da Collegiate

Vediamo ora quali sono gli step e i requisiti per trovare una camera con Collegiatequando si sceglie di studiare a Milano.

L’iscrizione al portale è molto semplice e veloce; una volta effettuato l’accesso basterà scegliere la destinazione e selezionare il Collegiate Milan North, tale residenza si trova in prossimità dell’Università degli Studi di Milano Bicocca a pochi passi dalla fermata Villa San Giovanni sulla linea M1-Rossa.

È opportuno valutare con largo anticipo l’invio della prenotazione poiché viene reso disponibile, per semestre, solo un numero limitato di appartamenti.

Sul sito è possibile prendere visione delle diverse opzioni disponibili: si parte dal Twin Apartment, che consiste in un appartamento privato con due letti di circa 23 metri quadrati, con una tariffa mensile accessibile, fino ad arrivare al Penthhouse Apartment, ovvero un appartamento privato con terrazzo con il quale si superano i 40 metri quadrati a disposizione, per il quale la tariffa è la più elevata.

Nel mezzo, sussistono diverse opzioni tra cui la Club e la Superior Club Room, alternativa che prevede la camera e il bagno privato ma la cucina condivisa, l’Apartment e il Superior Apartment tra cui intercorre una differenza di 4 metri quadrati; il Luxury e il Courtyard Apartment anch’essi appartamenti privati di notevole estensione.

I vantaggi di scegliere Collegiate

Scegliere il Collegiate Milan North per la propria esperienza di studi a Milano significa vivere in un contesto stimolante dove, i diversi spazi, garantiscono il benessere psico-fisico; oltre ai servizi quali WiFi, lavanderia e reception H24, sono presenti, infatti, sale studio, spa e centri benessere, palestra e piscina coperta oltre a numerosi spazi comuni all’esterno dove poter creare rapporti di amicizia.