Su King Kong Work abbigliamento da lavoro con spedizioni in 24/48 ore e assistenza dedicata alle aziende

King Kong Work (www.kingkongwork.com) è un’impresa italiana che si occupa della creazione di abbigliamento da lavoro personalizzato. Il ricco catalogo digitale, che conta oltre 130.000 articoli, fornisce tutto ciò che serve ad un’azienda per assicurare la protezione del proprio staff e per valorizzare la propria immagine, anche all’esterno, grazie a personalizzazioni di alta qualità. Senza tralasciare il servizio di assistenza dedicato, le spedizioni celeri e i preventivi online in tempo reale.

La proposta di King Kong Work comprende articoli di oltre 100 marchi, tra italiani e internazionali, scelti tra i più prestigiosi del settore. Possiamo citare, ad esempio, Issaline, Portwest, Isacco, Velilla, Lewer, Sottozero e JRC.

Nel novero dei prodotti, invece, in pochissimi istanti è facile scoprire t shirt da lavoro, giubbotti, gilet, divise per hotel e ristoranti, abbigliamento da lavoro, abbigliamento termico, abbigliamento ignifugo, promozionale, ad alta visibilità, ma anche DPI, quali caschi di protezione e calzature antinfortunistiche.

Le aziende clienti possono approfittare di molteplici tecniche di stampa all’avanguardia per personalizzare i propri capi d’abbigliamento. Tra le principali possiamo ricordare il ricamo, il Direct To Film Termoapplicato, la serigrafia, la stampa digitale, in sublimazione o rifrangente (alta visibilità). Grazie all’impiego di macchinari di ultima generazione vengono garantiti risultati di qualità superiore e durevoli nel tempo.

Recentemente King Kong Work ha inoltre aggiunto alla sua offerta due ulteriori garanzie espressione del valore unico della proposta:

Ricamo garantito per 1 anno;

Se la spedizione non si realizza entro 15 giorni, l’ordine è gratis.

A disposizione degli utenti è attivo un servizio di assistenza preparato e puntuale. Oltre a fornire consigli, suggerimenti e ad indirizzare verso la scelta migliore, elabora anche preventivi online, assicurando una risposta entro un’ora.

L’offerta dell’azienda, guidata dai valori di velocità, serietà e cura del cliente, è già stata scelta da più di 27.000 imprese. Tra le più autorevoli, possiamo ricordare Enel, Moby, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile e Aeronautica Militare. L’obiettivo finale? È diventare un partner affidabile e indispensabile per ogni acquirente.

Il rapporto instaurato con il pubblico, privo di intermediazioni, si trasforma nella maggior parte dei casi in una collaborazione a lungo termine, proficua e vantaggiosa.

Per assicurare un’esperienza d’acquisto serena e tranquilla, sotto ogni punto di vista, viene applicata la politica “soddisfatto o rimborsato”. Infine, per gli acquisti di merce neutra le spedizioni si verificano in appena 24/48 ore. Per gli ordini contenenti articoli personalizzati, invece, la consegna si realizza in sette giorni.