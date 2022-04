Superbonus, proroga per le villette: nuove scadenze e requisiti per richiederlo

Superbonus per le villette, confermata la proroga grazie a un accordo con il governo. A dichiararlo Martina Nardi e Alessia Rotta, presidente della Commissione Attività produttive e presidente della Commissione Ambiente della Camera del Pd.

Il Movimento 5 Stelle d’altro canto insiste affinché la proroga sia fatta almeno fino al termine del 2022 perché “cittadini, tecnici e imprese hanno diritto a recuperare il tempo perso per ragioni imputabili esclusivamente a scelte errate del ministero dell’Economia”.

“L’urgenza di un intervento è sotto gli occhi di tutti, non basta l’impegno espresso dall’esecutivo a prolungare di uno o due mesi il termine intermedio del 30 giugno 2022. Migliaia di progetti e cantieri sono fermi da mesi e ora serve un tempo congruo per ripartire”.

I requisiti

Per quanto riguarda i requisiti delle unità immobiliari e dei contribuenti non vi è nessuna modifica. Bisogna ottenere il miglioramento di due o più classi energetiche attraverso almeno uno dei lavori “trainanti” (cambio della centrale elettrica o isolamento termico).

Sono agevolate tutte le unità per i lavori sulle parti comuni degli edifici ammesso che il 50% o più della superficie sia residenziale. Invece per i lavori interni, quindi delle unità abitative o delle case indipendenti, sono agevolabili al massimo due immobili per contribuente.

Escluse 4 unità residenziali, gli edifici con proprietà unica, gli immobili non residenziali le case di lusso (precisamente A1/1, A/8 e A/9 per il catasto).

Le nuove scadenze

Per il superbonus 110% che comprendono le abitazioni degli Iacp ed enti assimilitati, la scadenza è prevista il 31 Dicembre 2023 a patto che entro il 30 Giugno del prossimo anno si effettui il 60% dei lavori. Anche per i condomini e gli edifici plurifamiliari con unica proprietà e un numero di unità immobiliari da due a quattro, la scadenza è il 31 Dicembre 2023.

Tuttavia l’aliquota nei prossimi anni avrà un calo, nel 2024 del 70% e nel 2025 del 65%. Quindi di fatto probabilmente il superbonus terminerà a causa della lunga burocrazia necessaria per ricevere le agevolazioni.

Nei comuni colpiti da eventi sismici dal 2009, le abitazioni potranno usufruire del 110% fino al 2025.

