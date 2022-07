Superluna, più grande e più luminosa che mai: quando ammirare il fenomeno

Si sa, le sere d’estate sono tra le più magiche dell’anno. Il clima, l’aria, l’atmosfera. È come se tutto si fermasse e in quell’istante i problemi di tutti i giorni finissero di pesare. Luglio è uno dei mesi che ci permette, più di tutti, di vivere queste sensazioni. Sdraiarsi in riva al mare, guardare le stelle e ammirare la Superluna che non smette di avvolgerci nella sua luce. Questa forse è una dell’esperienze più belle della vita.

Superluna, quando vederla

Arriva anche questo mese la Superluna. Rispetto al mese scorso, sarà ancora più vicina e più grande. Gli esperti dicono che arriverà il 13 Luglio. Sarà uno spettacolo mozzafiato dove sembrerà quasi di poterla toccare.

Ma non solo, arriveranno anche le stelle cadenti. Iniziate a pensare i vostri desideri più nascosti perché dal 16 Luglio il cielo si trasformerà nella speranza a voi più cara. A volte, ‘piccole cose’ come queste, ci fanno capire quanto dobbiamo essere grati a tutto ciò che ci circonda.