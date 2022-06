Supermercati e Centri Commerciali aperti 2 Giugno a Roma: ecco l’elenco

Oggi, 2 Giugno, festa della Repubblica, in molti si chiedono se i supermercati e i centri commerciali sono aperti o chiusi. Nei giorni precedenti magari non hanno fatto in tempo a comprare tutto quello che era necessario e oggi vogliono approfittare della giornata festiva per fare le cose con calma.

Ecco quindi l’elenco dei negozi e dei centri commerciali che oggi restano aperti a Roma.

Supermercati aperti 2 giugno a Roma

Lidl : i supermercati della catena restano aperti tutto il giorno con orario con continuato. Ricordiamo che, a seconda del punto vendita, l’orario può essere variabile, in orario compreso dalle 9 alle 21. Si consiglia quindi di verificare l’orario di ogni punto sul sito ufficiale della catena.

: oggi il supermercato resterà aperto con orario continuato dalle ore 8 alle ore 20. Pam : I negozi Pam dovrebbero restare perlopiù aperti, ma per maggiore sicurezza conviene controllare sul sito ufficiale.

: I negozi Pam dovrebbero restare perlopiù aperti, ma per maggiore sicurezza conviene controllare sul sito ufficiale. Carrefour : i supermercati della catena non comunicano orari straordinari , Si consiglia di verificare nel sito ufficiale, anche se è probabile che restino aperti con orario 7-22 come ogni domenica.

: i supermercati della catena non comunicano orari , Si consiglia di verificare nel sito ufficiale, anche se è probabile che restino aperti con orario 7-22 come ogni domenica. Conad : Stessa situazione per i supermercati Conad: non è stata effettuata alcuna comunicazione

: Stessa situazione per i supermercati Conad: non è stata effettuata alcuna comunicazione Bennet: Aperti i supermercati della catena

Aperti i supermercati della catena Il Gigante: Anche in questo caso i supermercati della catena hanno deciso di restare aperti

Eurospin: la catena ha deciso di restare aperta per questa giornata di festa.

Centri Commerciali aperti 2 giugno a Roma

Nel giorno del 2 Giugno i Centri Commerciali della Capitale restano aperti. Possono esserci delle lievi variazioni di orariosolo in alcuni punti di ristoro.