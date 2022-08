SUV Mercedes: i modelli più amati del momento

Il SUV è diventato ormai sempre più popolare in Italia: sono infatti moltissimi gli automobilisti che scelgono questa tipologia di auto, decisamente più comoda e spaziosa rispetto alla classica berlina. Tra le case automobilistiche che propongono oggi i migliori SUV troviamo sempre lei: Mercedes, una vera e propria garanzia di qualità costruttiva, in cui design e prestazioni si coniugano in modo impeccabile. Quali sono però i migliori SUV Mercedes del momento? Scopriamo i 3 modelli più apprezzati dagli italiani, disponibili presso Trivellato: la concessionaria storica per il triveneto che tratta ormai da decenni proprio il brand Mercedes-Benz.

# Mercedes GLA: il SUV compatto perfetto per la città

Mercedes GLA è il SUV compatto della Stella uscito per la prima volta sul mercato nel 2013 ma giunto nel 2020 alla sua nuova generazione. Apprezzato per il suo design sportivo e per le sue dimensioni non eccessive, questo SUV è un vero e proprio gioiellino e vanta una dotazione tecnologica davvero molto ricca. Questa è la soluzione ideale per coloro che desiderano mettersi alla guida di una vettura grintosa, che non delude di certo in quanto a prestazioni ma che al tempo stesso risulta perfetta per la città. Parliamo infatti di un SUV compatto, dall’ingombro limitato rispetto agli altri modelli di casa Mercedes, ma non per questo poco spazioso, anzi. Gli interni sono rifiniti con grandissima attenzione al dettaglio, l’abitacolo è ampio e non manca assolutamente nessun comfort. Per chi desidera acquistare Mercedes GLA, Trivellato propone alcuni modelli nuovi in pronta consegna con sconti decisamente interessanti, dunque le occasioni di risparmio non mancano.

# Mercedes GLB: il SUV familiare di nuova generazione

Un modello completamente differente ma altrettanto popolare ed apprezzato è Mercedes GLB: il SUV familiare lanciato sul mercato nel 2020 che offre fino a 7 posti. Apprezzato per la sua spaziosità e per il design che anche in questo caso non lascia di certo nulla al caso, questo è un modello che si rivela perfetto per chi è in cerca di un SUV dalle elevate prestazioni che sia in grado di accogliere tutta la famiglia.

Mercedes GLB si distingue sin da subito per gli esterni, che presentano dettagli unici come i cladding, la protezione paracolpi ed i roof rails in grado di far trasparire in modo ancora più deciso il carattere della Stella. Non delude nemmeno la dotazione tecnologica: il display widescreen presente sulla plancia proietta il guidatore nel futuro offrendogli funzionalità all’avanguardia. Mercedes GLB nel prezzo non si discosta molto dal modello compatto e anche in questo caso non mancano oggi offerte e promozioni anche sul nuovo.

# Mercedes GLC: il SUV ibrido del futuro

Impossibile non menzionare infine Mercedes GLC: il SUV ibrido di nuovissima generazione che sta già conquistando gli appassionati e che sarà disponibile subito dopo l’estate. Gli elementi di novità sono davvero molti, sia nel design che si presenta completamente rivisitato che nelle dotazioni di serie. Un vero e proprio gioiellino, emblema del lusso moderno, che non rischia di certo di passare inosservato.