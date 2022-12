SUV OMODA 5 di CHERY ottiene la valutazione di sicurezza a cinque stelle da Euro NCAP

OMODA 5 di CHERY, un SUV popolare fra le generazioni più giovani, ha recentemente ricevuto una valutazione di sicurezza a cinque stelle da Euro NCAP. Il quale evidenzia le prestazioni di sicurezza eccezionali del SUV elegante con un prezzo compreso tra 33.000 e 40.000 euro.

Anche se i richiesti dai consumatori per gli automobili sono differenti per quanto riguarda le funzioni del veicolo secondo i diversi mercati nazionali, la concentrazione sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto rimane uguale nonostante le età, i sessi o i contesti socio-economici. Dato che i giovani diventeranno grandi consumatori nel futuro, la sicurezza dei prodotti dipenderà dalla trasformazione della tecnologia intelligente.

Pertanto, la maggior parte dei consumatori valutano gli standard tecnici di sicurezza delle aziende automobilistiche sulla base dei rapporti dai terze parti autorevoli. Il crash test fatto da Euro NCAP è proprio un test autorevole riconosciuto dalle varie regioni mondiali per gli standard severi e l’atteggiamento professionale.

La struttura della carrozzeria del SUV OMODA 5 è stata progettata per essere il più stabile possibile, con la forma a “croce” personalizzata e alla moda, l’acciaio ad alta resistenza per assorbire rapidamente enormi energie cineticha dalle collisioni violenti eventuali, riducendo così notevolmente la compressione dello spazio su il conducente e i passeggeri. Per lo stesso motivo, il SUV è anche dotato di un sistema di airbag robusto posizionato proprio per evitare efficacemente lesioni secondarie in caso di collisione. Poi il punto ultimo ma non meno importante, utilizzando la tecnologia avanzata, OMODA 5 tiene un sistema di assistenza alla guida intelligente integrato con una varietà di funzioni tra cui il cambio di corsia automatico, l’assistenza al mantenimento della corsia e la regolazione automatica della velocità adattiva, migliorando le prestazioni di sicurezza del veicolo dal punto di vista del software. Oltre ad alleviare l’affaticamento dei piedi durante la guida sulle distanze lunghe, questa tecnologia prevede anche le condizioni di guida in tempo reale attraverso l’uso di radar e telecamere posizionate intorno al veicolo, prevenendo così gli incidenti.





Ulteriormente, OMODA presta particolare attenzione all’eliminazione degli angoli ciechi nelle condizioni stradali urbane complesse nonché i parcheggi stretti. OMODA 5 può monitorare gli oggetti negli angoli ciechi laterali e posteriori e fornire avvisi attivi, identificare automaticamente i pedoni e ottenere una frenata autonoma, molto più veloce un essere umano può realizzare.

Euro NCAP ha assegnato a OMODA 5 una valutazione a 5 stelle per la sua capacità di considerare pienamente tutti gli aspetti componenti per la sicurezza degli utenti di veicolo, sia all’interno che all’esterno. Danny XIA, il vicedirettore generale della regione europea di CHERY International, ha detto: “La valutazione a cinque stelle evidenzia l’impegno di OMODA a continuare a servire i propri clienti europei. Andando avanti, manterremo il nostro impegno nei confronti dei consumatori e utilizzeremo i nostri vantaggi di produzione e di R&D per quindi offrire ai nostri clienti prodotti di alta qualità con specifiche di fascia alta.