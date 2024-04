Telepass, spiacevole notizia per questi automobilisti: cambia tutto | Prezzo raddoppiato

Per tutti coloro che sono abituati a viaggiare in auto è in arrivo una brutta notizia: cambiamenti sostanziali in vista. Sono infatti annunciati cambiamenti, a partire dal 1 luglio, che riguarderanno Telepass che ha intenzione di puntare si una diversa mobilità soprattutto nei centri urbani. Questo potenziamento di servizi, prevede, però, anche un notevole aumento dei costi per l’abbonamento che sarà addirittura raddoppiato. dal 1 luglio prossimo.

Aumento di prezzo per fornire una serie di servizi

La levitazione dei prezzi nasce dal desiderio di fornire agli utenti una serie di servizi, soprattutto in quanto è prevista un’offerta di servizi assai più ampia di quanto fatto finora che prevede di dare risposte ai cittadini anche per la mobilità nei centri urbani, affinchè sia più snella e rispondente alle esigenze.

Tra gli obiettivi: tutelare la clientela

Il progetto prevede, infatti, di mettere a disposizione servizi utili, di rafforzare la sicurezza informatica dei dati degli utenti dei quali verrà tutelata la privacy. Gli obiettivi prefissati sono diversi e tutti a tutela della clientela Telepass che d’altro canto ha previsto un aumento dei costi proprio al fine di portare avanti il piano d’intervento.

Quali sono le offerte

Le offerte, oltre al già noto Pay per Use a consumo, saranno suddivise in tre differenti pacchetti, con altrettanti abbonamenti, ciascuno con caratteristiche specifiche. Si tratta di: Telepass base, Telepass Plus e Telepass Young. Esaminiamoli singolarmente per verificare in cosa consistono le offerte.