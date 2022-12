Tendenze arredo 2023: i trend del nuovo anno

Negli ultimi anni la casa ha ricoperto un ruolo fondamentale nelle nostre vite, chi di noi non ha prestato attenzione ai minimi particolari e soprattutto ha studiato modi per ottimizzare gli spazi e rendere la propria casa più funzionale e vivibile? Tutti i cambiamenti sono stati possibili grazie agli e-commerce di aziende come Evocasa che hanno garantito la disponibilità di articoli per la casa e di arredamento, consentendo di riadattare le nostre case in base alle nuove esigenze e spesso permettendoci anche di rivoluzionare lo stile del luogo in cui abbiamo passato tanto tempo.

Abbiamo imparato a prendercene cura e a darle anche l’attenzione che forse fino a quel momento non le avevamo prestato, tanto da continuare a dedicarci a lei nonostante la ripresa della vita quotidiana. E allora scopriamo subito quali saranno i trend del nuovo anno!

Less is more: predomina lo stile minimal

Abbiamo imparato a fare a meno di tante cose negli ultimi anni ma allo stile non si rinuncia. Seppur minimale, per il nuovo anno si punta alla praticità, alla sobrietà e alla trasversalità senza dimenticarsi dell’importanza del gusto estetico del design perché “anche l’occhio vuole la sua parte”.

L’obiettivo è creare un ambiente rilassante ma necessariamente funzionale, diventano indispensabili così mobili a scomparsa o ancora il divano letto, un evergreen intramontabile per chi deve organizzare la propria vita in spazi ridimensionati. In fondo possedere meno mobili spesso significa anche poter investire meglio su pochi pezzi importanti che dureranno a lungo nel tempo. Nel concetto minimalista del “less is more” lo spazio libero diventa parte integrante della casa e dà risalto ad un arredamento scelto con stile e attenzione agli aspetti di utilità e sostenibilità.

4 consigli per un arredamento stile minimal

vuoto è bello: lascia in ogni stanza almeno una parete libera che dia luminosità all’ambiente.

pochi fronzoli: evita di soffocare lo spazio scegli solo i mobili che ti servono davvero.

un elemento di arredo protagonista: scegli un elemento di design importante che determini lo stile dell’ambiente.

sostenibilità: la scelta minimal abbraccia il concetto di sostenibilità evitando gli sprechi ma, bada bene a scegliere anche materiali che rispettino questa idea.

Forme sinuose e morbide

Il comfort è un’altra caratteristica ricercata, soprattutto dopo aver reso le nostra case il luogo in cui svolgiamo la maggior parte delle nostre attività. I complementi di arredo che predomineranno il prossimo anno saranno elementi come divani e sedie che si presentano avvolgenti e comodi. Poltrone dallo schienale a giro di compasso, tappeti con profili a mezzaluna, paraventi modulari che permettono di creare configurazioni libere e sinuose e separare gli spazi creando giochi di luce la luce.

L’invito è creare una casa confortevole e accogliente, accantonando la razionalità che ha predominato negli ultimi anni e rendendo anche le nostre abitazioni più morbide e fluide, ispirandosi alle forme naturali.

4 elementi indispensabili per uno stile morbido e sinuoso

mobile da toeletta con specchio a cerchio e la sua poltroncina a tutto tondo

l’appendiabiti dalla curvatura a virgola

poltrone e divani dallo schienale a giro di compasso

tappeti con profili a mezzaluna.

Richiamo alla natura

Gli elementi naturali, tra cui piante, stampe botaniche e colori, sono ormai una colonna portante delle nostre dimore e non scompariranno presto anzi, vedremo questa tendenza evolversi e avvolgere una serie di altri concetti e idee, portando la natura in una dimensione completamente nuova. Questo elemento sarà predominante nella zona notte, per trasmettere una condizione di relax e comfort grazie a tessuti come il cotone, il velluto, la lana e altri materiali come la ceramica grezza e persino la pietra, che sarà il materiale protagonista di questa tendenza “natura” per il 2023.

4 elementi stile natura

piante da interno

arredamento natural

colori wild

carta da parati botanica (il must-have del prossimo anno!)

Un ritorno alla natura e al naturale, quindi continueremo a portare il concetto di benessere nella nostra casa. Ora che conosci i trend del prossimo anno non ti resta che andare sull’e-commerce giusto ed esprimere il tuo desiderio per il 2023… un nuovo look ti aspetta!