Tennis WTA contro ATP: ecco record e curiosità straordinarie

Non c’è sport più competitivo di questo, perché le valutazioni sul tennis si basano interamente su dati statistici delle due categorie principali, maschile e femminile, che presentano una parità agonistica importante, come è possibile notare dai record e dalle curiosità straordinarie che la storia di questa disciplina ha raccontato e continua a narrare. Scopriamo quali sono questi record.

Ranking ATP contro Ranking WTA

Nella categoria maschile l’ex numero uno del Ranking, il giovane Alcaraz, è stato spodestato da Djokovic, che ha sfondato il tetto delle 385 settimane al primo posto nel Ranking ATP a inizio maggio, di conseguenza questi numeri sono destinati a crescere.

Il record nel Ranking WTA è ancora quello di Steffi Graf, che con 377 settimane al numero uno, domina questa classifica all time. Insieme a Serena Williams, la tennista tedesca detiene il record di settimane consecutive al primo posto del ranking: ben 186.

Numero di tornei del Grand Slam: WTA contro ATP

Il record assoluto di vittorie per numero di tornei del Grand Slam è di Serena Williams, che ha conseguito un record di 23 titoli in carriera fra i quattro Open più importanti. Segue al secondo posto Steffi Graf con 22 tornei vinti.

I tennisti più vincenti nei tornei del Grand Slam sono Nadal e Djokovic, con 22 trofei a testa vinti, segue Federer a quota 20.

Vittorie del Grand Slam nella categoria femminile e maschile

Sono due i tennisti che hanno compiuto l’impresa di vincere il Calendar Grand Slam, ossia tutti e 4 gli Open in 1 anno solare. Don Budge è riuscito nel 1938, mentre Rod Laver ha fatto il colpaccio ben 2 volte, la prima nel 1962 e l’ultima nel 1969. Non è difficile immaginare come i pronostici tennis di quegli anni fossero fortemente influenzati da queste prestazioni straordinarie.

Le tenniste che hanno vinto il Calendar Grand Slam sono Maureen Connolly nel 1953, Margaret Smith Court nel 1970, e Steffi Graf nel 1988, a cui aggiunse anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Seul, ottenendo il Grand Slam d’Oro.

Il Grand Slam Virtuale consiste nella vittoria dei 4 tornei Open in due anni consecutivi, a ottenere questo riconoscimento nella categoria ATP, l’unico atleta è stato Djokovic nel biennio 2015 – 2016. Nella categoria WTA questo traguardo è stato raggiunto da Martina Navratilova nel biennio 1983 – 1984, da Steffi Graf nel 1993 – 1994 e da Serena Williams, che resta l’unica tennista ad aver vinto il Grand Slam Virtuale per due bienni: 2002 – 2003 e 2014 – 2015.

Oltre a Steffi Graf nel 1988, il Grand Slam d’Oro è stato vinto da Serena Williams a cavallo fra il 1999 e il 2012, mentre anche Nadal e Agassi hanno conseguito questo premio così ambito. Una delle curiosità più straordinarie è che Agassi e Graf sono marito e moglie.

In totale i tennisti della categoria ATP che hanno vinto il Career Grand Slam, ossia tutti e quattro i tornei della competizione almeno una volta in carriera, sono 8, mentre le tenniste della categoria WTA a riuscire in questa impresa, sono state 10.