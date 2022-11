The Fortune Pink all’asta: quanto vale il diamante rosa più prezioso al mondo

Verrà presto battuto all’asta il rarissimo diamante The Fortune Pink. La particolarità del gioiello dall’inconfondibile colore rosa, che lo rende davvero unico è il suo effetto caleidoscopio. Presentato dalla casa d’aste Christie’s, il prezioso verrà messo in vendita una volta terminato il tour mondiale che, attualmente, lo vede già oggetto di mostra.

Quanto vale il diamante The Fortune Pink

Stando alle stime di Rahul Kadakia, International Head of Jewellery di Christie’s, il diamante The Fortune Pink è il prezioso rosa più grande del mondo ed è, pertanto, molto raro. Pietra a forma di pera da 18, 18 carati, si contraddistingue per le sue infinite sfaccettature che danno vita ad un luminosissimo effetto caleidoscopio sulla scia del colore rosa. Il valore di questo prezioso e raro diamante, si aggirerebbe tra i 25 e i 35 milioni di dollari americani anche se la possibilità che possa essere venduto per una cifra ancora maggiore non è affatto da escludere. L’asta è prevista per il prossimo 8 novembre a Ginevra.

I precedenti

Il diamante rosa The Fortune Pink non è il primo prezioso che viene venduto all’asta. In passato ce ne sono stati diversi che poi sono stati venduti per cifro letteralmente da capogiro. Ne sono un esempio il Winston Pink Legacy venduto per oltre 50 milioni americani, il The Pink Promise venduto per oltre 32 milioni di dollari e il The Sakura il cui prezzo è pari a 30 milioni di dollari. Ora è però la volta del Fortune Pink, che terminato il tour mondiale avrà un nuovo proprietario.