Ti muovi spesso per lavoro o per svago? Tre consigli indispensabili sul noleggio auto

Che sia per necessità lavorativa o per una singola vacanza ti sarà capitato di dover valutare un’auto a noleggio. Questa scelta potrebbe apparentemente sembrarti semplice ma in realtà gli aspetti da considerare sono molti.

Se dovessi conoscere in anticipo la meta da raggiungere, devi sapere che internet ti fornisce una serie di informazioni utili che ti consiglio di valutare.

Prenota con largo anticipo e risparmia!

Le piattaforme di prenotazioni funzionano tutte in modo analogo: prima prenoti più risparmi. Se ad esempio oggi dovessi prenotare un volo e un veicolo a noleggio con sei mesi di anticipo, risparmieresti fino al 95% sulla stessa prenotazione fatta con sette giorni di anticipo.

Tutte queste piattaforme infatti, valutano con esattezza l’arco temporale di anticipo della prenotazione. Ti invito a far una simulazione su qualsiasi sito a tema inserendo una prenotazione per la stessa meta con un diverso arco temporale.

Questa strategia di marketing è adottata sia dalle piattaforme di voli, sia dai comparatori di noleggio auto e in genere anche dagli albergatori.

Carta di credito obbligatoria? È possibile noleggiare senza…

Fino a qualche anno fa, tutte le compagnie di noleggio auto ti chiedevano obbligatoriamente carta di credito. Senza carta di credito non puoi noleggiare.

Oggi esistono numerose compagnie di noleggio che non chiedono carta di credito per il noleggio auto, addirittura alcune di esse non chiedono neanche di versare depositi cauzionali e ti permettono di noleggiare con una PostePay e con carta di debito o contanti.

Perché preferire compagnie che non ti chiedono carta di credito?

Basta fare una piccola ricerca su internet e ti accorgerai delle diverse sorprese che diversi clienti hanno ricevuto dopo aver noleggiato un’auto impegnando la carta di credito. Addebiti giustificati e non, in fase successiva al noleggio lascerebbero perplesso chiunque.

Per il noleggio auto su città come Roma, Napoli e Catania esistono aziende economiche come quella di Autonoleggiofranksrl che ti permetteranno di noleggiare comodamente un’auto senza carta di credito.

Guardi i comparatori? Occhio alle clausole

Per qualsiasi acquisto online, siamo soliti confrontare i prezzi consultando più fonti. Per il settore del car renting, il colosso di Booking ha creato uno dei più grandi comparatori al mondo. Parliamo di Rentalcars, piattaforma interazionale che mette a confronto diverse agenzie di noleggio sparse in tutto il territorio mondiale.

Se da una parte, trovi con elevata probabilità un’auto con un prezzo davvero conveniente dall’ altra il prezzo da pagare per questa convenienza potrebbe risultare effettivamente elevato.

Infatti i comparatori chiedono obbligatoriamente:

Carta di credito per il noleggio auto;

Una quota di deposito cauzionale obbligatoria che varia da diverse centinaia di euro fino a diverse migliaia di euro;

Doppia copertura assicurativa;

Facciamo chiarezza. Il comparatore ti sta informando che la società da cui stai per noleggiare chiede obbligatoriamente carta di credito. Infatti il comparatore accetta solamente partner che lavorano esclusivamente con carta di credito.

Le aziende presenti sui comparatori chiedono sempre un deposito cauzionale (a volte elevato, vanno da diverse centinaia di euro fino a diverse migliaia di euro).

Il deposito cauzionale è un importo che viene congelato sulla tua carta di credito prima che il noleggio ha inizio e, se l’auto non presenta alcun danno e non hai commesso infrazioni stradali, il deposito viene sbloccato giorni (a volte anche mesi) dopo che hai riconsegnato il veicolo.

Il comparatore online ti proporrà una sua copertura assicurativa per il noleggio auto, ma quando effettivamente andrai a noleggiare l’auto, dovrai inserire un ulteriore polizza assicurativa proposta dal fornitore effettivo del veicolo.

Purtroppo queste clausole non sono evidenti durante il noleggio attraverso questi comparatori che tendono, ovviamente, a mettere in evidenza quanto sia conveniente noleggiare attraverso la loro piattaforma.

Tieni a mente che il comparatore è un intermediario ma se usato con saggezza il comparatore può effettivamente risultare un ottimo strumento per risparmiare.

Il consiglio è quello di consultare il comparatore per avere un’idea di prezzo di noleggio dell’auto e parallelamente consultare i siti diretti dei fornitori di noleggio leggendo con attenzione tutte le clausole che faranno la differenza sul costo effettivo del tuo noleggio.

Detto questo ti auguro buon noleggio!