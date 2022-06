Tigotà, offerte e promozioni luglio 2022: sfoglia il nuovo volantino

Finalmente tornano le offerte di Tigotà e se pensavamo che a Giugno si fossero superati, non ci resta che scoprire cosa ci aspetta per questo mese di Luglio! Come sempre tantissimi gli sconti su una quantità di prodotti inimmaginabile! L’offerta durerà per tutto Luglio 2022. Scopriamolo insieme!

Volantino Tigotà Luglio 2022

Come sempre Tigotà offre una gamma di articoli davvero molto vasta. Andare a fare la spesa nei loro store è infatti comodo, oltre che per il risparmio, anche perché si può trovare di tutto. A volte cose che pensavamo che neanche potessero servirci. Come per le offerte di Giugno 2022, i prodotti vengono scontati a prezzi davvero convenienti accessibili a tutti. Qui solo alcuni degli esempi:

Volantino Tigotà offerte detersivi

Di solito nei primi del mese si cerca di fare una spesa grande che possa coprire le settimane. Alcuni dei prodotti che più si cercano nelle maxi spese sono proprio i detersivi. Abitudine di molti è prenderne in tante quantità una sola volta così da non doverci tornare necessariamente dopo poco tempo. Per questo, abbiamo pensato di mostrarvi alcuni dei tanti sconti pensati proprio per questo!

Qui potete trovare tutto il volantino.