Tisana digestiva dopo i pasti, rilassanti infusi naturali: quali ingredienti scegliere

Andare a cena fuori o organizzare un pranzo luculliano ha sicuramente una serie di vantaggi: stare in compagnia di persone care e gustarsi pietanze prelibate. Ma di contro potrebbero esserci conseguenze per la digestione. Alcuni di noi, forse anche perché non abituati, hanno difficoltà, a digerire pasti abbondanti. Allora, dopo aver mangiato a volontà piuttosto che prendere il solito espresso è opportuno pensare di gustarsi una buona tisana che aiuti nella digestione.

Si tratta di infusi caldi che aiutano a lenire quel senso di pesantezza che l’eccesso di cibo ha provocato. Sono diverse le erbe officinali che regalano una sensazione di benessere, aiutando a smaltire le abboffate che si è ingerito.

Quali tisane per lenire il senso di pesantezza dopo un’abbuffata

A svolgere questa funzione ci sono vari prodotti che troviamo in commercio, anche nel nostro abituale supermercato, a base di menta, camomilla, finocchio e zenzero. Tutti ingredienti che singolarmente e anche insieme ci aiutano a eliminare quel senso di oppressione che un’abbondante abboffata ci dà. Averne sempre a portata di mano, anche quando non si è in casa, aiuta in situazioni improvvise e anche impreviste.

Una fetta di limone per rendere l’infuso più gradevole

Non a tutti, però, queste tisane risultano gradevoli. Un segreto potrebbe essere quello di mettere nell’infuso una fetta di limone che contribuisce a donare un gusto più fresco alla bevanda, oltre ad avere il limone stesso la funzione di ridurre le tossine accumulate favorendo la digestione.

Sono varie le tisane in commercio

Oggi esistono una infinita varietà di tisane in commercio a seconda della necessità dell’acquirente. Non solo digestive, quindi, ma anche rilassanti e per persone che soffrono di reflusso, sgonfiante e antigonfiore. Insomma, sembra proprio che ce ne siano di tutti i gusti per rispondere alle esigenze più disparate. Ma guardiamo nel dettaglio quali sono.

Ci sono infusi digestivi, rilassanti, rinfrescanti

Se siamo alla ricerca di una tisana che ci aiuti nel processo digestivo, allora risultano preziosi: tè verde e menta. Insieme hanno un effetto rinfrescante, antinfiammatorie e accelerano il metabolismo così da riuscire a favorire la digestione anche di cibi più elaborati. Si può ricorrere, poi, a un infuso più diffuso e noto: la camomilla. Quest’ultima ha effetto rilassante anche sull’apparato digerente, riuscendo a lenire dolori addominali, essendo ricca di flavonoidi che costituiscono antinfiammatori naturali. Qualora si soffrisse di reflusso allora la soluzione potrebbe essere una tisana a base di zenzero e limone che insieme aiuterebbero la produzione di succhi gastrici per aiutare la digestione. Preziosa per molti, invece, la tisana al finocchio che ha effetto non solo digestivo, ma anche sgonfiante. Utilizzata anche per i neonati in quanto il finocchio allevia il dolore provocato dal gas in eccesso, ha anche un effetto depurativo in quanto ricco di antiossidanti.