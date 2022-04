Todis, ‘Buona Pasqua’: sfoglia il nuovo volantino. Offerte fino al 18 Aprile

Si avvicina la Pasqua e in molti sono a caccia delle offerte per risparmiare in vista dei pranzi e delle cene da preparare per amici e parenti. Come a Natale infatti sono tanti i piatti della tradizione che ci accompagneranno nelle ormai imminenti festività. Per questo la varie catene di supermercati si sono organizzate con offerte a tema. Vediamo ora quelle del volantino Todis.

Offerte carne Pasqua Todis

Il volantino Buona Pasqua valido nel Lazio propone una selezione di prodotti tipici che quasi mai mancano sulle tavole degli italiani. Lo speciale grigliata propone ad esempio le costine di suino a 9.95 euro al kg. Burger di pollo a 1.49 euro oppure bistecche di bovino adulto con osso a 11.90 euro al kg. E per chi dovesse ricomprare il barbecue con Todis può acquistarlo a 59.90 euro.

Sconti sulle uova di cioccolato

Immancabile anche le promozioni per ciò che riguarda le uova. Intanto, solo per il 15 e il 16 aprile, uova di cioccolata al latte bimbo/bimba a 1.99 euro con uno sconto del 33%. Offerte anche per le colombe come quella classica a soli 2.49 euro anziché 3.99. Tornando alle uova con sorprese c’è anche il “cubotto” (Hot Wheels, Barbie, Bing, Dinosauri) a 9.90 euro.

Volantino Todis Pasqua 2022

Ma questi sono soltanto alcuni esempi. Per conoscere tutte le offerte Pasquali del Todis nel Lazio vi invitiamo a sfogliare il volantino Buona Pasqua al seguente link. Ulteriori informazioni su promozioni e prezzi sul sito ufficiale e nei vari punti vendita.