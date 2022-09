Tommy Dali, chi è il cantante di Amici 22: età, di dov’è, canzoni, fidanzata, foto e Instagram

Tommy Daly è uno dei nuovi cantanti della nuova edizione di Amici, il talent musicale (ma non solo) tra i più noti della tv. Maria De Filippi è infatti pronta a ripartire con la sua scuola al fine di selezionare i migliori giovani da lanciare nel mondo dello spettacolo.

La biografia

Ma cosa sappiamo su di lui? Intanto che il suo vero nome è Tommaso Daliana. E’ nato nel 1999 a Firenze nel quartiere Campo di Marte. Giovane e promettente rapper, al suo attivo conta già molti lavori in ambito musicale. Recentemente è stato individuato da Spotify come uno dei dieci artisti per il progetto RadarItalia, che da visibilità ai giovani artisti emergenti. Da poco ha pubblicato il suo EP intitolato Personale. Tra le canzoni realizzate citiamo “Come i grandi”, “Vento”, “99” e “Smoking Gold”.

Vita privata

Possiede un account Instagram (lo potete trovare qui) chiamato tommyd4lì, verificato, che conta 8.959 followers.