Il 6 aprile è una data da cerchiare in rosso per tutti gli amanti della Carbonara, uno dei piatti simbolo e maggiormente rinomati di Roma. Quel giorno si celebrerà infatti il “Carbonara day” che ormai è diventata una vera e propria istituzione. Una giornata, chiaramente, da immortalare rigorosamente a suon di hashtag e foto a tema sui social.

La ricetta originale

La Carbonara alimenta anche discussioni tra amici e familiari perché nel tempo, come tutti i piatti tipici, ha subito variazioni e ognuno, diciamocelo, la fa come meglio crede. Pancetta? Guanciale? Pepe sì pepe no? Tanti i dibattiti a cui, siamo sicuri, avrete assistito anche voi. Ci sono poi i cosiddetti “irremovibili” per i quali guai a modificare qualcosa dalla ricetta originale! Ma qual è quella originale?

Secondo il noto sito di ricette Giallo Zafferanno per la carbonara (per 4 persone) occorrono:

Spaghetti (o in alternativa un altro tipo di pasta) 320 g

Guanciale 150 g

Tuorli (di uova medie) 6

Pecorino romano 50 g

Pepe nero q.b.

Siete d’accordo? E voi come la preparate?

Perché si “festeggia” il carbonara day

Tornando al Carbonara Day in calendario dopodomani, mercoledì 6 aprile, si tratta di una sorta di “festa” che ricorre ogni anno. E’ stata indetta dall’IPO (l’organizzazione internazionale della pasta) e dall’Unione Italiana Food. Inutile dire che, da subito, è diventato uno degli appuntamenti più amati dai romani (e non solo). In tanti ogni anno approfittano infatti di questa giornata per concedersi un buon piatto di carbonara nel ristorante preferito oppure a casa, magari insieme agli amici.

Dove si mangia la migliore carbonara a Roma (ma non solo)

Questa è una delle domande che più frequentemente viene cercata sui motori di ricerca. E voi? Avete un “posto del cuore” dove – a vostro giudizio – si prepara la migliore carbonara di Roma (o anche delle zone limitrofe, come i Castelli, ecc.)? Fatecelo sapere e scrivetecelo all’indirizzo di posta elettronica redazione@ilcorrieredellacitta.it oppure tramite messaggio sulla nostra pagina Facebook. Noi lo pubblicheremo all’interno di questo articolo.