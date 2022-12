Trading online con denaro virtuale: i vantaggi dei conti demo

Quello del trading online è un campo delicato, sempre più complesso vista la continua crescita del mercato e data l’implementazione di strumenti sofisticati volti a garantire le migliori performance ai trader, siano essi principianti o più avvezzi al sistema. Data la premessa, si rivelano fondamentali delle opzioni messe a disposizione da alcuni broker, come quella di attivare un conto demo per il trading.

Cosa sono i conti demo per il trading online?

Data la complessità crescente del mondo del trading, è stata più che naturale l’attivazione, da parte di broker specifici come capital.com, di conti dimostrativi che permettessero di sviluppare le competenze basilari per diventare trader. La pratica, si dice, rende perfetti: questo assunto è tanto più valido quando i trader si rivelano alle prime armi con le diverse piattaforme di trading; è qui che il conto demo viene in loro aiuto.

Si tratta di uno strumento pensato per sperimentare le risorse delle diverse piattaforme di trading, mettendo a disposizione dell’utente una somma di denaro virtuale che egli può impiegare come crede per fare investimenti simulati. Ad esempio, proprio il broker capital.com mette a disposizione 100.000 euro che è possibile utilizzare per conoscere e testare il mercato all’interno di una zona protetta, delimitata proprio dalle possibilità offerte dalla versione dimostrativa in corso.

Com’è ovvio, il fatto che il conto demo sia una versione dimostrativa del servizio offerto dal broker rende l’occasione un ottimo banco di prova per la piattaforma stessa oltre che per il trader principiante: quest’ultimo può testare i servizi offerti dal broker online, così come mettere alla prova il proprio approccio al mondo del trading digitale.

Come si attivano i conti demo sui broker online?

In linea di massima, per l’attivazione di un conto demo su un broker online è necessario semplicemente completare la registrazione sul portale in questione. Si tratta dunque di una procedura di attivazione molto semplice, che richiede soltanto l’inserimento dei propri dati personali, così da confermare l’identità dell’utente che effettuerà la dimostrazione.

Com’è logico, non è necessario alcun deposito, poiché l’attivazione è completamente gratuita e non richiede denaro per effettuare le dimostrazioni di prova: questa limitazione impedisce ovviamente di compiere investimenti reali; dunque, per abbandonare la versione di prova sarà necessario effettuare un deposito di contante reale sul proprio conto di trading.

Quali sono i vantaggi di un conto demo per trading online?

Data la premessa sull’impossibilità di effettuare reali investimenti con un conto demo, i vantaggi che si legano a queste versioni di prova sono ciò non di meno evidenti, anche se non remunerativi dal punto di vista finanziario.

Le operazioni di trading, infatti, possono rivelarsi proficue o infruttuose, in base a un gran numero di dati che è necessario valutare correttamente su una piattaforma che si riveli adatta alle proprie esigenze: da qui, emerge la necessità di sperimentare preventivamente le potenzialità di un dato broker, rivolgendosi ai conti demo gratuiti per effettuare le prime simulazioni. La possibilità di sfruttare queste versioni dimostrative permette infatti di cogliere l’importanza di elementi quali l’assistenza offerta dal broker, la mole di dati su prezzi e fluttuazioni di mercato a disposizione del broker stesso, la varietà di asset a disposizione.

Familiarizzare con tutti gli elementi messi a disposizione da una piattaforma di trading online è infatti essenziale per crescere come trader e imparare a fare investimenti consapevoli e razionali. Il conto demo si rivela dunque prezioso per conoscere e riconoscere gli indicatori più tecnici, quali Rsi e Macd, o per sperimentare l’efficacia e la tenuta di diverse strategie di trading. Il tutto, con la possibilità di commettere errori in un ambiente sicuro, dove si perdono soltanto soldi virtuali messi a disposizione dal broker proprio per il periodo di prova: in breve, il conto demo non prevede alcuna perdita reale di denaro.

A chi si rivolgono i conti demo?

In sintesi, il sistema dei conti dimostrativi dei broker online si rivolge ai trader che devono ancora crescere e maturare, proprio perché, nella maggior parte dei casi, si sono avvicinati al trading da poco e con una consapevolezza ancora limitata della complessità di questo mondo. Per queste stesse ragioni, è necessario un periodo di prova che permetta al trader di misurarsi con i propri limiti, in termini di razionalità, conoscenze e gestione dello stress, e superarli, grazie a uno strumento quale il conto demo: sviluppare le migliori strategie per leggere, anticipare e approfittare delle variazioni dei prezzi nel mercato è finalmente possibile.