Transiberiana d’Italia a Natale 2022: quali sono le tappe e quali mercatini vedere in Abruzzo e in Molise

Riparte in grande stile nella giornata di sabato 26 novembre l’appuntamento con i grandi viaggi da sogno – in vista del Natale – della Transiberiana d’Italia, con i treni storici della Ferrovia dei Parchi che attraversa Abruzzo e Molise. Un’esperienza unica, irripetibile, da non lasciarsi sfuggire in questo periodo così magico e pieno di suggestioni. A partire, dunque, dalla fine del mese in corso, e per tutto il mese di dicembre, così come anche per la prima decade di gennaio, sarà possibile prenotare il proprio viaggio da sogno sulla Transiberiana d’Italia: durante questo periodo dell’anno, inoltre, il treno storico, oltre al consueto percorso negli Appennini, farà anche alcune soste in prossimità dei mercati natalizi più famosi della zona, per regalare un’esperienza in più ai suoi viaggiatori.

Transiberiana d’Italia a Natale 2022: le tappe e i mercatini

Per quanto riguarda i luoghi attraversati, invece, lo storico treno della Ferrovia dei Parchi nel periodo di Natale farà delle fermate in alcuni fra i luoghi più suggestivi che, nel periodo delle feste, si agghindano con luci e luminarie sempre nuove e luccicanti, con tanta musica natalizia in sottofondo, mercatini e, ovviamente, Santa Claus. Gli itinerari seguiti, in particolare, saranno due: il primo, per la prima parte del periodo di festività, in cui si farà sosta a Roccaraso. Si aprirà il 26 e il 27 novembre e continuerà il 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 18 dicembre. Un secondo itinerario, invece, vedrà come tappa principale Castel di Sangro, e partirà il 26 dicembre, fino al termine del periodo festivo.

L’itinerario Sulmona – Roccaraso

Il primo itinerario, come dicevamo, coprirà la prima parte del periodo natalizio: qui il viaggio a bordo dei treni della Ferrovia dei Parchi parte da Sulmona con destinazione Roccaraso. Sono previste due partenze, una alle 9.00 e un’altra alle 10.30. Una volta giunti a destinazione, dalla stazione si può raggiungere il centro città a piedi e in pochi minuti. Proprio nel centro cittadino delle destinazione di arrivo i passeggeri troveranno di tutto: le bancarelle dei tradizionali mercatini natalizi con tanti prodotti tipici e tradizionali, oltre a cioccolato e dolcetti, vin brulé e molto altro ancora.

L’itinerario Sulmona – Castel di Sangro

Il secondo itinerario, invece, è dedicato alla seconda fase del periodo natalizio: una delle due tappe sarà Castel di Sangro, un caratteristico comune in provincia de L’Aquila. Una volta giunti in stazione, si potrà raggiugnere il centro con facilità in pochi minuti camminando per via XX Settembre e raggiungendo la parte storica della località. Anche qui ad attendersi tanti mercatini, avventure natalizie, canti, balli e prodotti tipici.