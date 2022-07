Le labbra sono una delle parti più seducenti del viso. Le osserviamo continuamente, anche se non intenzionalmente, perché comunque quando parliamo con un’altra persona siamo attratte dalla sua bocca. Un soggetto che sorride attira comunque il nostro sguardo. Ci sono poi delle labbra molto sensuali che sono perfette, piene, rosse e ben definite.

Le donne sono molto attente alla bellezza delle labbra, ma perfino gli uomini oggi sono quelli che hanno una certa cura che li porta ad interessarsi ai trattamenti estetici disponibili che sono poco invasivi e, allo stesso tempo, in grado di portare a ottimi risultati.

Attenzione che però è bene che si pensi a quali possono essere le giuste operazioni perché facilmente, coloro che non sono a conoscenza delle cure estetiche, rischiano di essere vittima di quelle operazioni chirurgiche che sono aggressive. Le persone molto giovani, che vorrebbero avere labbra piene, rischiano di avere dei cuscinetti o protesi di silicone che danno l’aspetto desiderato, ma con un serio problema di tesatura della pelle delle labbra. Quest’ultima quindi non tornerà mai più come prima e si sarà costretti, nel corso degli anni, a sottoporsi ad ulteriori operazioni.

Meglio preferire un Trattamento delle labbra che sia poco invasivo, ma soprattutto adatto alla buona tenuta della muscolatura delle labbra e della pelle.

Inestetismi labbra

Quali sono gli inestetismi delle labbra? Tra i problemi comuni ritroviamo l’asimmetrica, cioè quando le labbra sono piccole o molto grandi rispetto al volto. Ci possono essere dei problemi di mancata definizione della loro forma. I contorni non sono accentuati. Pessima colorazione, da rosa si ha a che fare con un colore bianco. Si ha a che fare poi con labbra sottili.

Questi sono i problemi che si hanno già da giovanissimi, ma poi vediamo che ci sono altre situazioni che interessano le persone che vanno in avanti con l’età, come gli angoli della bocca verso il basso, un assottigliamento progressivo, rughe attorno al contorno delle labbra oppure il contorno labbra non è assolutamente ben definito.

Si tratta quindi di inestetismi che sono progressivi e che purtroppo tendono a invecchiare l’aspetto oltre a non rendere belle proprio le labbra.

Però ci sono tante soluzioni, studiate da parte della medicina estetica, in grado di apportare dei benefici che sono utilissimi. Il trattamento migliore è quello del filler a base di acido ialuronico che nutre le labbra.

Riempire e gonfiare le labbra

L’acido ialuronico è una soluzione naturale, in grado di poter nutrire la pelle, ma anche gonfiarla. In base alla quantità di prodotto iniettato all’interno delle labbra si ha una ricostruzione che però non è aggressiva. Anzi esso viene poi riassorbito dopo oltre un modo da non lasciare alcun effetto devastante. La pelle risulta giovane e tonica, come perfino la muscolatura.

Oggi è un trend usare proprio questo tipo di trattamento che viene apprezzato dai giovanissimi, ragazzi e ragazze. Quando poi si è in avanti con l’età, soffrendo di un assottigliamento delle labbra, usando questo prodotto si è in grado di riavere le labbra che erano come prima, quindi sode, gonfie e piene.