Trekking urbano per rilanciare parchi e ville storiche: il commento di Valter Mainetti

Il trekking urbano risponde al desiderio sempre più forte di stare all’aria aperta e scoprire le bellezze culturali e paesaggistiche, che circondano i cittadini di città e metropoli, ma anche tutti coloro che amano il contesto urbano e sono alla ricerca continua di nuove scoperte.

Queste iniziative, secondo il collezionista d’arte Valter Mainetti sono fondamentali per rendere i cittadini maggiormente consapevoli e sensibili del patrimonio culturale e ambientale che ogni giorno possono conoscere, ma soprattutto devono rispettare e conservare.

Valter Mainetti, azionista di riferimento di Sorgente Group Alternative Investment e ispiratore della Fondazione Sorgente Group, ha supportato a Roma l’iniziativa del Comune per rilanciare parchi, ville storiche e centri storici: “L’iniziativa del comune di Roma è di notevole importanza per far conoscere dal punto di vista storico e naturalistico i Parchi e le Ville della capitale”.

Scoprire la loro storia e il loro patrimonio botanico – continua Mainetti – aiuta al rispetto del loro valore”.

Valter Mainetti non è nuovo nel mondo della valorizzazione dei patrimoni urbani: la sua Fondazione Sorgente Group nel 2015 ottenne in adozione l’area verde di pregio del Parco Savello, meglio conosciuto come Giardino degli Aranci. “È fondamentale che le aree verdi siano conosciute, rispettate e valorizzate – continua Mainetti – poiché sono parte integrante della storia urbana e fonte di benessere per il cittadino.”

Trekking urbano: alla riscoperta del patrimonio culturale urbano

Passeggiare in città non è sempre stata un’abitudine particolarmente diffusa fra gli abitanti delle grandi città; tendenza che però è cambiata decisamente dopo la diffusione della pandemia da Civd-19, che ha costretto tutto il mondo a rintanarsi in casa per poi riscoprire, con il lento ritorno alla normalità, il piacere delle passeggiate e dello sport all’aria aperta, imparando a conoscere, riconoscere ed apprezzare le bellezze culturali di monumenti, ma anche il fascino dei Parchi. Sculture, immobili storici e spazi verdi che passo, dopo passo, il trekking urbano ha restituito alla comunità urbana, conferendo nuova identità.

Di conseguenza, è cresciuto il desiderio di frequentare aree verdi e Ville storiche cittadine, che a Roma rappresentano un vero e proprio ricco patrimonio culturale e ambientale. Per questo motivo dal 7 settembre a Roma è stato riproposto il calendario di appuntamenti di trekking urbano consultabile al link del sito del comune di Roma che prevede, tra gli altri eventi, il 28 settembre una visita guidata al Parco di Villa Ada, il 29 settembre il Trekking Storico Ambientale: Le ville nobiliari che comprende Villa Borghese, la nobiltà Seicentesca, Villa Torlonia la nobiltà Ottocentesca, apprendiamo le differenze delle due Ville Storiche attraverso la conoscenza degli arredi monumentali e degli alberi a dimora nei rispettivi parchi.

Il 6 ottobre si svolgerà “Su e giù per i Sette Colli” alla scoperta della storia degli alberi che dimorano nei giardini e parchi storici costruiti dal Cinquecento a Roma. La visita coinvolge tutte le aree a verde ad eccezione del Colle Palatino di pertinenza della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tra storia e architettura

Un’iniziativa senza precedenti, che incuriosisce e coinvolge sempre più persone. Organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, i percorsi di trekking urbano tra parchi e ville, un vero viaggio alla scoperta del patrimonio verde e naturale della città, offrendo la possibilità a chi lo richiede di entrare in contatto con le specie più significative per diffusione, particolarità o rarità, nonché alberi monumentali e notevoli per imponenza e dimensioni.

Dagli eventi alla grande manifestazione dedicata al Trekking urbano. C’è, infatti, molta attesa, ma anche aspettativa per l’avvicinarsi della XIXª Giornata Nazionale del Trekking Urbano in programma il 31 ottobre 2022, dal titolo “Che Spettacolo di Trekking”. Per l’occasione saranno coinvolte 73 città , tra cui Tempio Pausania, con un vasto programma di itinerari volti a far conoscere borghi, centri storici e bellezze naturali in percorsi facili con la partecipazione di cittadini e turisti di tutte le età per conoscere meglio il territorio e portare all’attenzione aspetti meno noti.

A Tempio Pausania è Camminarte

A Tempio Pausania ospiterà un percorso che si svilupperà attraverso il centro storico di Tempio Pausania e cinque tappe tematiche. Camminarte partirà dalla Stazione Ferroviaria, luogo evocativo di arrivi e partenze, attraverso l’arte di Giuseppe Biasi e la tradizione folkloristica. Si proseguirà lungo la storia, visitando la mostra dedicata alla Brigata Sassari, fondata nel 1915, per arrivare al Teatro del Carmine.

Qui il Carnevale di Tempio Pausania diventerà spettacolo di luci, musica e pittura. La tappa successiva, che vedrà protagonista il sagrato della Cattedrale di San Pietro, racconterà l’amore grazie alla danza e agli occhi dei bambini per condurre i suoi esploratori nell’ultima tappa sotto le vele della Piazza Fabrizio De André, dove la musica sarà spettacolo in una cornice straordinaria.