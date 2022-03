Trony, il nuovo volantino “Sconto Iva al Raddoppio”: le offerte attive fino al 21 marzo 2022 (Pdf)

Tantissime imperdibili offerte nel nuovo volantino Trony, intitolato Sconto Iva al Raddoppio. Le offerte saranno attive fino a lunedì 21 marzo e riguardano tantissimi articoli, dalla telefonia, all’informatica, ai piccoli e grandi elettrodomestici. Ma vediamo insieme alcuni dei prodotti in sconto.

Offerte Trony: TV e telefonia

Tra gli sconti del nuovo volantino Trony troviamo la TV LG OLED 77A1 in offerta da 2999€ a 2459€ nela versione da 77”, mentre nella versione da 55” è scontata da 1085€ a soli 889€. Oppure la TV Samsung QLED QE65QN85A da 65” in offerta da 2195€ a soli 1799€.

Per quanto riguarda invece gli smartphone troviamo l’iPhone 13 da 128 giga scontato da 939€ a 830€. O ancora l’Oppo Reno6 Pro in promozione da 800€ a 655€.

Per visionare tutte le altre offerte presenti nel volantino basterà andare sul sito ufficiale di Trony oppure cliccare su questo link.