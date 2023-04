Tutto ciò che c’è da sapere sulle cucine a gas, le info più importanti

Quando si arreda casa si compiono scelte molto importanti. Bisogna mettere in conto, infatti, spese di diverso genere e, soprattutto, quelle relative all’acquisto dei vari complementi nello specifico. Arredare casa significa porre la medesima attenzione ad ogni ambiente e avere occhio anche per le funzionalità degli stessi in locali come la cucina. Un ambiente del genere, infatti, deve offrire la possibilità agli utilizzatori di poter preparare pasti e vivere al 100% ogni spazio e ogni accessorio.

Tra i tanti elementi da valutare, dunque, dobbiamo includere anche i fuochi. Nelle cucine più moderne, oggi, si adottano piani cottura a gas o elettrici, che vengono integrati nel top del mobile e installati sopra ai forni da incasso. Molte persone, però, continuano ad adottare, sia per esigenze di spazio che per praticità e ragioni economiche i fornelli a gas, dall’aspetto generalmente vintage, ma dal fascino intramontabile secondo molte persone.

Le cucine a gas integrano una tipologia di elettrodomestici a libera installazione che presenta vantaggi molteplici e dimensioni molto contenute. Si tratta, dunque, di elementi molto comodi da adoperare e, per questa ragione è preferibile utilizzarli in spazi ridotti dove poterne ottimizzare l’utilità e l’esperienza d’uso. I fornelli a gas nelle cucine vengono, spesso, adottati nelle seconde case, in campagna o al mare o, in generale, in spazi che non si utilizzano giornalmente. Ovviamente, anche per le cucine a gas ci sono dei parametri da considerare. Nelle prossime righe andremo a scoprire le cose che bisogna assolutamente sapere per poter installare una cucina a gas e goderne al meglio.

Cos’è una cucina a gas?

Non si tratta di una domanda dalla risposta ovvia, anzi tutt’altro. Per comprendere se una soluzione è la più adeguata alle proprie esigenze o meno è importante anche conoscere tutte le caratteristiche della stessa. Al riguardo, possiamo affermare che una cucina a gas sia dotata di un piano cottura con bruciatori a gas e di un forno, a sua volta, a gas o elettrico. I piani cottura a gas utilizzano, spesso, delle bombole e vengono utilizzati nelle case di villeggiatura, negli spazi senza attacco condominiale o dove, in generale, non si utilizzano i fornelli spesso.

Quando si decide di installare una cucina a gas con bombola è fondamentale rivolgersi a realtà esperte di settore per la sostituzione di quella esaurita periodicamente e per le varie installazioni da eseguire. Ovviamente, non è difficile trovarne e, di fatto, ce ne sono molte sul territorio italiano. Per questo motivo, non sarà difficile trovare ditte esperte in Bombole Gas Roma, Napoli, Torino o in qualsiasi altra città d’Italia.

Le cucine a gas, oggi, vantano numerosi aspetti positivi, soprattutto per la semplicità con cui vengono installate e messe in funzione grazie alla presenza della bombola che dà la possibilità di evitare importanti lavori o interventi di installazione. Al giorno d’oggi, poi, queste cucine presentano anche elementi elettrici come il forno e avanzati sistemi di sicurezza che riducono notevolmente la percentuale di pericolo nel caso di fuoriuscite o perdite del combustibile, interrompendo immediatamente l’alimentazione.

Cucine a metano o GPL? Ecco cosa sapere

Parlare di cucine a gas significa fare riferimento a due principali tipologie di gas adoperabili. Nella fattispecie, parliamo del gas metano o del GPL, che si trova nelle bombole di butano/propano. In genere, si trovano cucine con collegamenti al metano già montati, ma non si esclude la soluzione del GPL e, pertanto, la conversione al gas desiderato non è un’opera difficile da compiere, a patto che ci si rivolga a professionisti del settore, onde evitare dei malfunzionamenti anche potenzialmente pericolosi.