TV del 2022: cosa aspettarsi? Caratteristiche e tecnologie

Non c’è dubbio che la tecnologia negli ultimi decenni e ancora di più negli ultimi anni abbia fatto dei passi da gigante. In questo processo non potevano non rientrare anche le TV moderne, che hanno implementato diverse caratteristiche. Se oggi si vuole acquistare un televisore che sia bello da vedere, funzionale e adatto a offrire elevate performance per ogni tipo d’intrattenimento, dai film ai videogames, ci si trova davanti una varietà immensa di prodotti. Proprio per questo trovare la TV migliore per le proprie esigenze può essere difficile.

In aiuto per chi si trova in questa difficoltà, ecco qualche consiglio e cosa c’è da sapere sulle TV del 2022.

TV del 2022: caratteristiche e funzionalità

Ormai tra i vari televisori che si trovano nei negozi, sia tradizionali che online, si trovano quasi esclusivamente modelli Smart TV, ovvero dotati di funzionalità avanzate e di sistemi operativi che consentono di personalizzare l’offerta e le impostazioni. Grazie alla presenza di applicazioni preinstallate, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ o Sky, solo per citare alcune delle piattaforme più famose, si può accedere a un catalogo praticamente infinito di programmi per tutta la famiglia.

Le TV del 2022, quindi, sono particolarmente funzionali e avvalendosi di sistemi d’intelligenza artificiale è possibile ottenere elevati livelli di personalizzazione che vanno dal setting di luminosità, contrasto e audio, fino ad arrivare alla possibilità di aggiungere effetti cinema o godere di retroilluminazioni immersive dinamiche. La presenza di un sistema operativo consente anche di scaricare gli aggiornamenti.

Ad esempio, le TV di ultima generazione in vendita di LG sono molto apprezzate per la qualità dell’immagine che viene resa nitida e luminosa dalla tecnologia OLED di ultima generazione e per i modelli dotati di schermi piatti e flessibile.

Connessioni: quali sono presenti sulle TV del 2022

Oggi le TV sono sempre più connesse sia alla rete, sia ad altri device e, per questo, per sfruttare al meglio il proprio televisore, è necessario avere a disposizione una vasta serie di porte per collegare soundbar, home theatre econsole, tanto che questa caratteristica è diventata un elemento discriminante nell’acquisto di un televisore.

Sulle TV del 2022 non mancano mai almeno tre porte HDMI, indispensabili per collegare la TV alla maggior parte dei device, così come vari ingressi USB e quello per il cavo LAN che garantisce una connessione stabile e veloce.

Risoluzione delle TV del 2022

La qualità dell’immagine è sicuramente un punto di forza dei nuovi modelli di televisori di ultima generazione. Ultra HD e 4K sono sicuramente quelle più diffuse e che restituiscono, comunque, immagini dettagliate e precise, quattro volte superiore al Full HD, 3840 x 2160 pixel.

I modelli di TV del 2022 più diffusi sono quelli con risoluzione 4K e gestiscono bene il passaggio dei video da risoluzione HD a 4K, sebbene i contenuti nativi in 4K siano ancora pochi. Tuttavia, per chi cerca sempre il meglio, è bene sapere che ci sono TV con risoluzione 8K, l’’ultima tecnologia disponibile sul mercato, caratterizzata da un numero di pixel pari a 7680 x 4320. Se, però, i contenuti in 4K sono ancora pochi, quelli in 8K sono ancora minori, ma puntare su questi modelli di TV è un ottimo investimento, anche se richiede un budget consistente.

La tecnologia HDR, High Dynamic Range, permette una riproduzione molto accurata dei dettagli, sia con immagini luminose che con quelle buie. Si potranno vedere film e video con una resa naturale ed estremamente realistica, grazie anche all’ampia gamma di colori, una caratteristica apprezzata anche da chi ama i videogiochi. Questa tipologia d’innovazione si trova solo sui prodotti più recenti e molte TV del 2022, infatti, ne sono dotate.