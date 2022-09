Ugo Pagliai: chi è, età, carriera, oggi, vita privata, Paola Gassman, biografia e figli

Torna, dopo la lunga pausa estiva, l’appuntamento imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Paola Gassman e il suo compagno Ugo Pagliai per celebrare il centenario della nascita di Vittorio, il mattatore del cinema e del teatro.

Dagli inizi al debutto di Ugo Pagliai

Ugo Pagliai è nato a Pistoia il 13 novembre del 1937 ed è un noto attore e doppiatore, figlio di un commesso e di una cantante. Nel 1956 si è trasferito a Roma, dove ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica e ha iniziato a recitare in diverse compagnie, diretto da registi come Squarzina, De Lullo, Costa, Castri.

Nel 1973 ha fondato con la compagna Paola una compagnia teatrale, interpretando testi come Spettri, Il gatto in tasca, Elena ed è diventato in breve tempo uno dei protagonisti della scena teatrale italiana.

La carriera cinematografica (e non solo)

Nel 1961, invece, Pagliai ha debuttato al cinema in un film diretto da Steno. È attivo anche come doppiatore: ha prestato la sua voce a Doc Hudson in Cars 3. In televisione, invece, è apparso per la prima volta nel 1961, poi ha recitato in diverse serie tv. Ecco quali:

Ma non è una cosa seria

Il cane dell’ortolano

Buona fortuna

La sciarpa

Grandezza naturale

Vite in fuga

Chi è la compagna Paola Gassman

Paola Gassman è la compagna di Ugo Pagliai, anche lui attore e doppiatore molto conosciuto. Dal loro amore è nato un figlio, Tommaso. Paola Gassman è nata a Milano il 29 giugno del 1945 ed è una nota attrice teatrale, nata dall’amore tra Vittorio Gassman e Nora Ricci