Un nuovo portale world wide di e-learning: nasce Easy-Quizzz un simulatore web per supportare lo studio multi-disciplinare in tutto il Mondo

La piattaforma, grazie alla sua ampia scelta di prodotti e al suo carattere innovativo, ha riscosso fin da subito l’apprezzamento positivo degli utenti, fino ad arrivare a superare un milione di iscritti in tutto il Mondo, a pochi mesi dal live.

Perché l’e-learning è importante per la formazione

Ormai da qualche anno stanno tutti approfittando, della formazione a distanza, riscuotendo successo, essendo consapevoli dell’importanza di arricchire le proprie competenze per migliorare la propria condizione professionale.

Analizzando la piattaforma Easy-Quizzz, abbiamo potuto apprezzare come il suo team sia stato in grado di amalgamare tutti i requisiti indispensabili per rendere una piattaforma e-learning di successo, caratteristiche quali:

Multimedialità, per rendere i contenuti fluidi e comprensibili a tutti;

Interattività, per garantire la facile navigabilità del sito;

Interazione con il team di supporto, fiore all’occhiello di Easy-Quizzz, dove l’assistenza sarà imminente per risolvere celermente un’eventuale problema.

Inoltre, un progetto vincente nel settore digitale, richiede oltre alla competenza un insieme di ingredienti senza i quali non si avrebbe una grande prospettiva:

Easy-Quizzz: Studia dove e quando vuoi

Perchè scegliere Easy Quizzz?

Facile, perchè è l’unica piattaforma on-line che permette a persone di tutto il mondo di studiare ovunque e su qualsiasi tema.

Un altro aspetto fondamentale su cui il team ha voluto puntare, è la gestione del tempo, infatti, sempre più persone si lamentano di non avere tempo per lo studio, abbandonando la possibilità di partecipare ad un concorso, oppure conseguire un’abilitazione di guida o professionale che li porterebbe a stravolgere la propria vita lavorativa, da oggi tutti possono darsi una possibilità con l’aiuto di Easy-Quizzz.

Al momento la piattaforma è già disponibile nelle seguenti nazioni:

– Italia

– Portogallo

– Germania

– USA

– Australia

– Inghilterra

Ma il team è già all’opera per realizzare un servizio di ampia portata, che si proietta a diventare leader nel settore della formazione a livello mondiale.

Easy Quizzz, è l’unica piattaforma capace di unire la vocazione internazionale, è rendere possibile la fruibilità di molteplici argomenti per Patenti, Scuola, Università, Forze Armate o Concorsi Pubblici, non solo in Italia ma anche all’estero.

Dal momento che Easy-Quizzz, ha esordito sul web uno degli argomenti più richiesti – sono stati i quiz patente b, dai commenti positivi che abbiamo avuto modo di leggere stanno aiutando centinaia di persone che devono sostenere la teoria dell’esame della patente con successo.

Ma la piattaforma, non si limita soltanto ad aiutare gli aspiranti patentati, oppure coloro che vogliono prendere un’abilitazione speciale nel campo dei trasporti, ma il suo aiuto, diventa un must anche per gli studenti che devono svolgere i test di accesso per le Università, oppure a chi vuole superare un concorso pubblico.

Negli ultimi mesi, i tecnici si sono superati, con l’inserimento sulla piattaforma del simulatore concorso ordinario e dei quiz tfa sostegno.

A questo punto non ci resta che consigliarvi di visitare e provare gratuita la piattaforma ufficiale di Easy-Quizzz, così da non perdervi tutte le ulteriori novità in arrivo, vista la grande stagione dei concorsi pubblici presenti in Italia, vi ricordiamo anche che hanno un servizio clienti sempre attivo dove poterli contattare per eventuali richieste.