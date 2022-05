Unieuro assume a maggio 2022: ecco come candidarsi e le posizioni aperte

Unieuro assume. La famosa catena italiana di elettronica ed elettrodomestici cerca numerose figure per potenziare il proprio organico. Davvero una bella opportunità per chi è in cerca di un impiego, vediamo nel dettaglio quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

Unieuro assume: cosa sapere e come candidarsi

In primis, va segnalato l’ampio ventaglio di possibilità offerto dalla famosa catena. Si va infatti a mansioni specifiche come quelle dell’ addetto alle vendite, passando per le categorie protette ed arrivando infine — ma non per importanza — ai tirocini.

Se dunque, hai trovato l’offerte lavorativa più adatta a te, come fare per candidarsi? La procedura che permette di inoltrare la propria candidatura per una specifica posizione lavorativa è molto semplice. Innanzitutto, essendo interamente online sarebbe meglio — per comodità — seguirla dal computer piuttosto che da uno smartphone.

Come prima cosa, per candidarsi è necessario selezionare l’offerta di lavoro alla quale siamo interessati. Dopodiché si aprirà una finestra di dialogo contenente tutte le informazione specifiche inerenti il ruolo scelto, nonché la tipologia di contratto e la sede operativa.

Una volta inseriti i campi obbligatori richiesti dal form, è necessario caricare il proprio curriculum vitae e se possibile anche una lettera di presentazione. Quest’ultima, non è obbligatorio ma fortemente consigliata per fare in modo che la propria candidatura abbia maggior chances di andare a buon fine.

Infine, per confermare sarà sufficiente cliccare sul tasto conferma, presente in fondo al form. A questo punto, l’iter può dirsi concluso e non resta altro che augurarsi di esser nella rose dei candidati. Buona fortuna!

Le posizioni aperte

Di seguito, alcune delle posizioni aperte all’interno della catena Unieuro. L’elenco completo delle professionalità può essere consultato sul sito dell’azienda.