Uomini e Donne, anticipazioni 31 marzo 2022: oggi la scelta di Matteo Ranieri, Federica o Valeria?

Manca davvero poco all’attesissima scelta di Matteo Ranieri, bello e sensibile tronista di Uomini e Donne. La puntanta dove Matteo sceglierà con cui condividere la vita fuori dallo schermo televisivo è finalmente arrivata! Andrà in onda oggi, giovedì 31 marzo nel primo pomeriggio su Canale 5.

Leggi anche: Valeria, chi è la nuova corteggiatrice di Matteo a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Uomini e Donne, anticipazioni oggi 31 marzo: la scelta di Matteo

La puntata che questo pomeriggio alle 14.45 andrà in onda su Canale 5 sarà dedicata alla scelta di Matteo Ranieri, il tronista ligure arrivato al round conclusivo del suo percorso che tanto ha appassionato i telespettatori. A ‘contendersi’ il bel Matteo ci sono due bellissime ragazze: Federica e Valeria. Chi sarà la sua scelta?

Le ragazze sono molto diverse tra loro e hanno alle spalle trascorsi e percorsi con il tronista altrettanto diversificati. Federica è infatti arrivata prima nel programma e può vantare — anche se gli alti e bassi non sono mancati — una conscenza più lunga di Matteo. Invece Valeria è arrivata nel dating show della De Filippi più recentemente ma ha da subito instaurato con il tronista un feeling particolare.

Alla fine, ad avere la meglio sarà Valeria che verrà scelta da Matteo per iniziare una nuova vita fuori dalle telecamere. La risposta della bella Valeria sarà positiva, infatti accetterà di buon grado di essere la sua nuova fidanzata. Lo stesso non può invece dirsi per Federica la quale, dopo il rifiuto, sbotterà in studio evidenziando alcuni atteggiamenti che poco le sono piaciuti di Matteo.