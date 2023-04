Uova di Pasqua 2023, ecco quali comprare, da Kinder a Mare Fuori: novità e regali

Arriva il periodo delle Uova di Pasqua, con l’avvicinarsi del periodo pasquale. Sono tante le tipologie di uovo da comprare quest’anno, dove le leggendarie Kinder oggi si contendono le vendite con quelle dedicate alla serie televisiva di Mare Fuori. Andiamo a vedere tutte le novità per quest’anno. Tra quelle che stanno spopolando, ci sono pure le uova dedicate agli influencer. In questo caso parliamo dell’uovo di Fedez, noto rapper e personaggio televisivo italiano.

Le uova di Pasqua per quest’anno

L’uovo intramontabile rimane il Kinder Gransorpresa, con al suo interno delle magnifiche sorprese per adulti e bambini. Il prezzo quest’anno varia tra i 10 e i 15 euro, ma ogni volta è un acquisto che si rivela saggio e giusto per tutti i gusti. Quest’anno, le sorprese saranno dedicate alla novità cinematografica di questo periodo: “Avatar, la via dell’Acqua”. Sempre la Kinder, ha pensato anche a un altro tema per le uova pasquale, “Stranger Things”. Un modo, questo, che farà felici i fan della serie televisiva su Netflix.

Sempre Kinder, prepara un altro tema: l’uovo dell’Uomo Ragno. Un modo, questo, per rendere felici i fan del supereroe più amato e simpatico del mondo. Una sorpresa che, a dirla tutta, renderà felici anche gli adulti. Previsti i pupazzetti di SpiderMan, Venom e Rhino. Non è escluso che anche altri villain dello SpiderVerse (visti gli ultimi film Marvel Cinematic Universe) vengano inseriti nella sorpresa. Per le bambine, previsto anche l’uovo di Barbie, con la mitica bambola in quattro versione tra musica e skateboard. In alternativa, a 26,19 euro troviamo l’uovo di Star Wars, con la versione fondente legato al personaggio più dark della serie: Darth Vader. In collaborazione con Walcor, ci sarà anche l’uovo di Fedez. Il rapper/influencer ha disegnato personalmente il prodotto, fatto di cioccolato al latte in due versioni: 180 e 250 grammi. Una parte degli incassi, poi, verrà data alla Fondazione TOG, che si occupa di percorsi di riabilitazione neurologica per i bambini.