Utensili da cucina indispensabili: ecco cosa non deve mai mancare

Il vero e proprio centro nevralgico e cuore dell’intera casa è senza dubbio la cucina, regno dove la cuoca o il cuoco della famiglia detta legge, ma anche punto d’incontro e di passaggio per tutti gli altri familiari.

L’importanza che la cucina possiede merita un’attenzione particolare nei suoi confronti, affinché lo chef possa sentirsi comodo, soddisfatto e assolutamente in grado di preparare pietanze gustose per tutti i commensali che si uniranno alla sua tavola.

Per questo, nel kit di strumenti che non devono mai mancare all’interno dello spazio vitale della cucina c’è una serie di utensili specifici assolutamente indispensabili, ausili basilari per preparare pasti in grado di allietare le papille gustative. In questo, la spesa leggermente più sostanziosa viene sicuramente ripagata dalla soddisfazione che i commensali potrebbero provare a pasto concluso.

Ecco, quindi, un elenco di utensili da cucina dei quali lo chef della famiglia deve disporre durante l’ideazione e la realizzazione dei pasti giornalieri.

1. La grattugia

Le pietanze di ogni giorno prevedono diverse tipologie di preparazione: per questo in cucina devono essere presenti diversi utensili per far si che ogni alimento venga preparato nella maniera corretta.

Uno di questi è la grattugia, strumento necessario per grattugiare verdure o formaggi e per ottenere tagli omogenei, in modo tale da assicurare una corretta cottura delle pietanze e da donare ad esse un tocco estetico di grande pregio.

In alternativa alla grattugia vi è la mandolina, uno strumento molto simile che riesce a creare cubetti, striscioline, tagli alla julienne, brunoise o rondelle di qualunque cibo.

Le principali versioni di questi due utensili sono molto semplici da utilizzare, nonché versatili, in quanto includono diverse possibilità di taglio in base alla tipologia di alimento da tagliare, sia esso una carota piuttosto che un tubero.

2. Il tagliere

La mandolina e la grattugia sono legate a doppio filo al tagliere, la superficie di riferimento che si occupa di ospitare tutti gli alimenti affettati e tagliati dagli utensili succitati.

Il tagliere è davvero indispensabile se si vuole preservare l’integrità dei ripiani della cucina.

Per riflettere sulla sua importanza, basti pensare alle molteplici versioni nelle quali è disponibile: dal vetro al bambù, passando per la plastica e il più classico legno, duro e resistente, perfettamente in grado di resistere alle pressioni più intense delle lame e di auto-rigenerarsi per non assorbire i liquidi.

Insomma, non ci può essere un affetta-verdure senza un tagliere adeguato!

3. Lo spremiagrumi

Un’ulteriore scelta obbligata quando si devono selezionare gli utensili per la cucina è lo spremiagrumi elettrico, strumento comodissimo per ricavare il succo della frutta e per godersi delle spremute fresche e rigeneranti, soprattutto in estate.

Per poter gustare il sapore e le proprietà delle arance, è necessario che lo spremiagrumi sia il più intuitivo ed efficiente possibile: questo assicura una qualità maggiore e una quantità elevata di frutta sottoponibile alla sua azione, dalle arance ai pompelmi, fino ai limoni.

Sul mercato, sono disponibili diverse tipologie di spremiagrumi, suddivisi per grandezza, per potenza del motore elettrico e per materiale di rivestimento: ad ogni modo, è importante che lo strumento assolva al suo principale scopo, ovvero quello di ospitare sul suo meccanismo girevole un agrume tagliato a metà.

4. Lo schiacciapatate

Se lo spremiagrumi è fondamentale per ricavare delle spremute di frutta fresca che delizino il palato, un altro utensile che non deve mancare è lo schiacciapatate, ideale per la realizzazione delle puree.

Il più delle volte, questo attrezzo è composto da acciaio inossidabile, resistente alla ruggine e allo scorrere del tempo, affinché possa preservare al meglio gli alimenti che si ritrova a maneggiare.

La pressa di cui è dotato è antiaderente, quindi estremamente facile da pulire dopo il suo utilizzo. Nonostante il nome con cui è conosciuto, lo schiacciapatate è altresì utile per ottenere passate di verdure o di ortaggi, come le carote o le zucche, in modo da ottenere succhi o pappe, ma anche per preparare gustosissimi risotti con il minimo sforzo e col massimo risultato!

5. Il pelaverdure

Come si possono ottenere spremute o brunoise di verdure se non si ha lo strumento che serve per privarle della loro buccia?

Il pelaverdure, in questo senso, è assolutamente indispensabile: si tratta di un utensile molto semplice ed estremamente prezioso, costituito da due lame e da un’apertura molto sottile, nella quale inserire la buccia da rimuovere posizionando la verdura o il frutto in senso perpendicolare. Dopodiché, basta un movimento ripetitivo ma molto semplice per pelare l’alimento in questione senza troppi problemi.

Alcuni modelli, specialmente quelli più moderni, possiedono una lama regolabile in base all’alimento da pelare, oltre che differenti forme e dimensioni.

Alcuni sono dotati di lame dentellate, perfette per ottenere tagli precisi e omogenei, mentre altri modelli ancora sono stati ideati per rimuovere le eventuali irregolarità che alcuni ortaggi o tuberi presentano sulla loro superficie.

6. Il set di coltelli e di utensili per mescolare

La precisione del taglio degli alimenti è garantito dal set completo di coltelli che non deve mancare all’interno della cucina: averne in quantità di forme e dimensioni differenti consente di possedere maggiori opportunità di preparazioni, a seconda del pasto e dell’alimento protagonista delle pietanze.

Ovviamente, ognuno di essi dev’essere pratico e sicuro, in modo tale da preservare le mani da qualsiasi incidente.

Abbinati ai coltelli ci sono i mestoli, i cucchiai e le palette per mescolare gli ingredienti: questi utensili devono essere comodi e pratici, in modo da non graffiare il fondo delle padelle e in grado di reggere alle più alte temperature.

Insomma, possedere gli utensili giusti consente di preparare pietanze sempre più gustose, senza rinunciare alla praticità e alla comodità, elementi essenziali per la buona riuscita di ciascun pasto!