Vacanze con i bambini: i migliori parchi acquatici d’Italia da visitare in famiglia

Finalmente è arrivato il periodo delle ferie. Quelle settimane di relax che si aspettano tutto l’anno per godersi un po’ di pace con tutta la famiglia. Se state pensando di passare una giornata in un parco acquatico con i vostri piccoli, ottima idea!

I migliori parchi acquatici in Italia

Con questo caldo, scegliere di andare in un parco acquatico è davvero un’idea da prendere in considerazione. Questo perché potrete divertirvi ma allo stesso tempo trovare un po’ di relax e fresco in queste giornate così torpide. E poi, diciamocela tutta, i parchi acquatici sono belli anche per i grandi!

Caribe Bay a Jesolo

Anche quest’anno il parco acquatico Caribe Bay tematizzato è tra i più consigliati d’Italia. Sembrerà di essere immersi ai Caraibi grazie a ben 27 attrazioni che puntano su quest’atmosfera paradisiaca. Non c’è un limite d’età, il parco è pensato per i più grandi e più piccini. Tantissime le “spiagge” dove farsi il bagno e godersi un po’ di sano e meritato riposo.

Aquafan di Riccione

Non poteva mancare. Assolutamente. Uno dei parchi più famosi del Paese, che ogni anno ospita tantissime famiglie. Divertente, attrattivo, rilassante e imprevedibile. E non solo giochi, piscine e relax. Qui, potrete assistere anche a tantissimi eventi e spettacoli.

Ondaland a Vicolungo

Uno dei più grandi parchi acquatici in Italia, in provincia di Novara, a Vicolungo. Non troverete un solo tema ma tantissime aree: Water Adventure, Kids Area e Sport & Wellness. Iniziative pensate davvero per tutti dove il divertimento non sarà solo dei vostri piccoli.

Ps: non dimenticatevi delle vasche idromassaggio pensate per mamma e papà!

Acqua Village

Nella meravigliosa regione della Toscana, non dimenticatevi di passare per Acqua Village. Uno dei parchi più famosi del Paese pensati per bimbi, genitori e gruppi di amici. Vi sembrerà di essere alle Hawaii proprio perché, tutto, si basa su questo splendido territorio.

Etnaland

In Sicilia invece, vicino a Catania, vi aspetta Etnaland un parco tematico e acquapark davvero incredibile. Anche qui, tutte le iniziative sono pensate sia per i più piccoli che per i più grandi. C’è anche una zona pensata solo ed esclusivamente ai più piccoli, Miniland!