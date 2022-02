Vacanze di Pasqua 2022: date, riaperture e novità in arrivo per green pass e quarantena

Due anni di pandemia, due anni di restrizioni e di festività trascorse in casa. Prima il lockdown totale, poi le zone colorate, con il turismo, che forse più di tutti gli altri settori, ne ha risentito (e parecchio). Ma ora che si sta per avvicinare la Pasqua gli italiani potranno respirare di più, magari tornare a viaggiare: ma come funziona con il Green Pass, ormai indispensabile? Quali sono le novità in arrivo e i piani del Governo?

Vacanze di Pasqua 2022: novità in arrivo per il Green Pass, tamponi per viaggiare

Non è ancora certo, ma si starebbe pensando di abolire la quarantena per chi arriva dall’estero e potrebbe non esserci nessuna proroga dell’obbligo di Green Pass per gli alberghi e le strutture ricettive. Il 17 aprile si festeggerà Pasqua e quello che è certo è che il 31 marzo, tra un mese, scadrà lo stato di emergenza, che quasi sicuramente non verrà prorogato. Draghi e la sua squadra, per agevolare il turismo, starebbe pensando di togliere la quarantena e forse per arrivare e rientrare in Italia, quando cadranno tutte le misure, servirà solo avere il Green Pass.

Coronavirus in Italia: le nuove regole da aprile 2022, cosa cambia

Con l’inizio del mese di aprile, probabilmente, non sarà più necessario esibire il Super Green Pass per consumare all’aperto in bar e ristoranti. Stesso discorso anche per piscine e impianti sportivi all’aperto. Non è ancora nulla di certo, ma forse agli studenti over 12 dal 1 aprile sarà permesso di viaggiare sui mezzi senza il documento verde: basterà solo un tampone, con esito negativo. Come fa sapere Il Giorno, nel mese di maggio potrebbe decadere obbligo di green pass base per i negozi che non vendono generi alimentari e di prima necessità, così come potrebbe non servire più il green pass per cinema, teatri e stadi. A giugno, invece, decade l’obbligo vaccinale per gli over 50, ma anche per sanitari, insegnanti e militari. Si ritornerà davvero alla normalità?