Vacanze romane, scopriamo la natura alle porte della città

Per un viaggio alla scoperta della natura non è necessario mettersi alla ricerca di luoghi esotici, affrontare viaggi estenuanti e percorrere centinaia di chilometri. Chi valuta una full immersion nel territorio agreste, può spingersi fuori porta a caccia delle bellezze del circondario romano.

L’occasione è perfetta per chi abita a Roma, o per chi sceglie di visitare la città eterna e vuole concedersi un’autentica boccata d’ossigeno, valutando di alternare la scoperta delle bellezze architettoniche e storiche della città a quelle dei paesaggi naturali.

Roma vale sempre e comunque una visita, per una vacanza mordi e fuggi o una permanenza prolungata, soprattutto approfittando d’un comodo viaggio in treno. Valutate di acquistare i biglietti per Roma fruendo delle interessanti offerte di viaggio, disponibili online, sui siti delle compagnie ferroviarie, a partire dalle soluzioni offerte da Italo in ogni periodo dell’anno, da sfruttare per viaggi di lavoro o turismo.

Per conoscere la città, e concedersi un periodo di svago, vale la pena tornare a Roma, scegliendo di spingersi verso il circondario, alla scoperta delle eccellenze quali le riserve naturali, i laghi, i parchi e i giardini di cui è ricco il territorio.

Le riserve naturali

Facile lasciarsi catturare dalla magia straordinaria delle riserve naturali, ricche di fresche sorgenti, che alimentano laghi e fiumi incantati. Fermatevi a osservare boschi secolari, rocche, faggete storiche, capaci di raccontare sempre nuove storie e offrire ambienti di una bellezza ineguagliabile.

Chi desidera giovarsi di quanto di più bello offre il territorio, può scegliere di scoprire da vicino la riserva naturale del Lago di Posta Fibreno, di Tor Caldara, di Insugherata, o del Lago di Vico.

I parchi

Annoverato fra le meraviglie più amate, e collocato a breve distanza dal centro città, il parco dei Castelli Romani è conosciuto per la ricca tradizione enogastronomica, che si intreccia all’incanto del territorio, un autentico concentrato di monti, valli e laghi, il cui incanto è in grado di lasciare letteralmente a bocca aperta.

In tema di meraviglie naturali il Parco di Veio non è da meno, perché qui la natura assume un ruolo da autentica protagonista, fra forme e colori che lasciano senza fiato. Ricco di borghi antichi, splendide ville e costruzioni, di cui godere appieno, il parco porta con se una porzione preziosa di storia del territorio, ed è conosciuto come la quarta riserva naturalistica più grande del territorio laziale.

I giardini

Ammesso di diritto fra i luoghi più romantici del mondo, il Giardino di Ninfa offre uno spettacolo naturale senza eguali. Il giardino è aperto al pubblico solo in alcuni giorni e periodi dell’anno, quindi è bene informarsi prima di raggiungerlo. Nato nel 1921 interessa una porzione di territorio di circa 8 ettari, dove veder scorrere fiumi, ruscelli, e ammirare numerose tipologie di flora e fauna.

I laghi

L’eccellenza in fatto di laghi è rappresentata dalle superfici lacustri di Bracciano e Turano.

A poco meno di un’ora da Roma incontriamo un autentico spettacolo della natura qual è il Lago di Bracciano. A renderlo unico è il panorama che lo circonda, fra cui spicca l’ampia presenza di salici e pioppi, mossi da una dolce brezza, presente praticamente in ogni periodo dell’anno.

È la suggestione degli scorci, diversi l’uno dall’altro, a caratterizzare i panorami offerti dal Lago di Turano. Di accertata origine artificiale il lago è situato a circa 500 metri sul livello del mare, costeggiato da una miriade di spiaggette, davvero uniche, in grado di regalare atmosfere e panorami intensi. Per raggiungerlo da Roma è necessario percorrere circa 80 chilometri, ma chi non ha l’auto può approfittare del collegamento su rotaia, scegliendo di viaggiare comodamente in treno, per ammirare lo splendido panorama che si presenta allungando lo sguardo dal finestrino.