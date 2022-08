Valutazione orologi

Ora di far valutare il vostro orologio? Sapete quando è conveniente far fare tale perizia? Ebbene prima di comprare un prodotto che sia usato, in modo da avere tutte le informazioni che consentono di capire come mai l’orologio costa tanto oppure quando si è acquistato e si vogliono avere delle certezze in merito.

La valutazione avviene da professionisti orologiai che sono specializzati in questo tipo di settore e che sono a conoscenza dei materiali, dei metalli preziosi, spessore e della tecnologia interna.

Come avvengono le valutazioni degli orologi?

Gli orologi si valutano in base all’anno di produzione, uso, manutenzioni eseguite, problemi di sporcizia o di usura e ovviamente considerando il marchio. Infatti quando si parla di un prodotto di lusso, un orologio ha un suo valore che rimane invariato, ma che si deve considerare. In poche parole è necessario che ci sia un’attenzione a eventuali usure.

Nei modelli di lusso c’è una grande resistenza alle usure, tant’è che alla fine sono proprio quelli che rimangono con un alto valore economico. C’è da dire e sottolineare che, molte volte, i proprietari non hanno una buona cura a livello di pulizia. Gli orologi non sono altro che dei prodotti che sono formati da acciaio e ferro o comunque di metalli preziosi. Tutti questi prodotti hanno a che fare con una serie di usure che si sviluppano con il tempo, nonostante non vengano usati e si mantengano all’interno di una scatola. Infatti le ossidazioni sono quelle problematiche che si devono affrontare e per farlo è preferibile che ci sia un aiuto da parte di rivenditori specializzati in grado poi di fare le pulizie in modo da tutelare l’orologio.

Quando si porta un orologio a valutare è normale che la prima cosa che il rivenditore o professionista faccia è quello di controllare l’anno di produzione oltre al marchio. Da un seriale, una sigla con numeri, si riesce a capire quale sia la produzione e la quantità prodotta. Quindi si ha immediatamente una prima stima. Si eseguono delle perizie sulla tecnologia, su quale sia il meccanismo e poi si controllano i graffi o i problemi che si ritrovano sulla cassa esterna.

Perché far valutare un orologio

La Valutazione orologi avviene sempre su modelli che sono di lusso, che hanno un brand forte alle spalle o che comunque rappresentano un prodotto da gioielleria. Se portate a valutare un orologio che avete trovato nell’uovo di Pasqua, rischiate di fare una brutta figura. Inoltre anche gli orologi che sono di costo sotto le 700 euro, raramente vengono presi in considerazione.

Mentre i modelli di un brand importante, come la Rolex o Breitling già sono qualcosa di diverso poiché partono da prezzi che sono di almeno 2.000 euro a salire.

La valutazione avviene per sapere quale siano le quotazioni in borsa. Alcuni utenti hanno addirittura ereditato questi orologi proprio perché sono marchi che esistono nel mercato da oltre 100 anni. Da qui hanno poi scoperto che sono prodotti da collezionismo, che hanno un valore per la qualità in aggiunta ad un valore storico.