Le barriere architettoniche sono rappresentate perfino dalle vasche che sono realmente pericolose. Esse rimangono con pareti alte, con una forma sagomata, dove mettendo il piede si rischia di scivolare verso l’interno. Senza poi avere appoggi.

Questo è il problema principale che riguarda le vasche tradizionali, vale a dire quello di avere una forma interna, a uovo che rendono facili le cadute o la perdita di equilibrio. Già una persona giovane rischia spesso di scivolare, pensate poi una persona anziana.

Per questo le nuove vasche da bagno, che sono di design, hanno spesso una forma interna quadrata, per eliminare la curvatura. Inoltre sono state create delle Vasche per anziani che sono specifici per le persone in avanti con l’età. Esse sono comode ed eliminano totalmente le barriere architettoniche.

Perché la vasca per anziani è diversa?

Parlando di quali sono le caratteristiche delle vasche tradizionali, dobbiamo parlare di quali sono le caratteristiche delle vasche rivolte agli anziani. Come possono essere diverse se sono delle vasche?

In realtà esse si presentano molto più strette e con delle pareti alte, più del normale, ma dove c’è uno sportello che si apre e consente di entrare senza dover “scavalcare” le pareti. Infatti si presenta il piatto a raso pavimento. Una volta che poi lo sportello si chiude, quando si è entrati all’interno, si ha la possibilità di riempire la vasca fino alla capienza massima. Di solito essa arriva all’altezza dell’ombelico.

A questo puntoci si può immergere totalmente se abbassandosi. Ovviamente ci sono delle maniglie che poi sono utili per sollevarsi. Esistono poi altre tipologie di vasche che sono complete di sedute.

La parte bassa, cioè quella a pavimento, ha una struttura antiscivolo che aiuta a mantenere una stabilità di equilibrio evitando gli scivolamenti. Infine troviamo dei modelli che sono full optional, dotati anche di getto per creare un idromassaggio, oppure che hanno delle parti sagomate dove poggiare i piedi.

Insomma è possibile scegliere una grande varietà di vasche che sono studiate per gli anziani che hanno una limitata mobilità oppure che hanno dei problemi per riuscire ad alzarsi. In base poi alle necessità e allo spazio disponibile in bagno, esse si possono installare senza problemi.

Uno dei vantaggi che ritroviamo nell’installare queste vasche è che esse sono grandi quanto i piatti doccia. Quindi alla fine si sfrutta lo spazio in verticale che c’è nei piatti doccia.

Modelli comodi e che aiutano nelle pulizie quotidiane

Abbiamo accennato che la vasca per anziani non è di un solo modello, anzi ne esistono tanti. Quelli con seduta, con maniglioni, con sagomatura, con programmi installati per migliorare il momento del bagno.

I programmi oppure le forme sono studiati in base alla necessità di alcune persone anziane che hanno limitate capacità motorie e rendono queste strutture comode. Tanto che sono poi amatissime dalle persone in avanti con l’età che si possono dedicare a delle pulizie personali in autonomia.

Inoltre è possibile installare dei soffioni doccia oppure dei rubinetti incastrati nelle pareti per evitare che ci siano degli impedimenti. Le vasche si presentano molto facili da pulire perché totalmente impermeabilizzate.