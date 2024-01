Versa questa polvere nel water e guarda cosa succede dopo pochi minuti

Ormai ci sono detergenti per qualsiasi cosa, pulizia del forno, della cucina, dei mobili, dei sanitari del bagno. Tutti prodotti chimici che contribuiscono sicuramente a sanificare e restituire brillantezza a elettrodomestici e mobilia, ma pur sempre composti che, da studi, possono risultare nocivi per la salute.

E allora perché non tornare ai vecchi rimedi? Quelli cosiddetti della nonna grazie ai quali si utilizzano ingredienti sempre presenti in cucina che hanno funzioni non solo alimentari, ma che costituiscono anche ottimi detergenti naturali.

Water ingiallito e macchiato: come fare

Se ad esempio vi trovate a combattere da tempo con la pulizia del water che appare ormai ingiallito e macchiato, ebbene questo è proprio il caso di ricorrere a uno dei ‘vecchi’ rimedi. Una soluzione tanto antica, ma altrettanto efficace che restituirà al vostro bagno la lucentezza di altri tempi.

La miscela detergente fatta di soli ingredienti naturali

Prendete una ciotola e mettetevi tre cucchiaini di farina che, in pochi sanno, ha efficacia decontaminante e grande capacità di assorbimento. Aggiungere due cucchiai di sale che funziona per sterilizzare, oltre ad aumentare l’attrito. Non deve mancare, poi, un’aggiunta di bicarbonato di sodio, un elemento sempre estremamente prezioso per le pulizie di casa, in quanto ha un’efficacia disincrostante e di rimozione delle sostanze oleose. Ora la miscela detergente e disinfettante che vi aiuterà a risolvere i problemi di sanificazione e sbiancamento del vostro water è pronta e va solo mescolata bene.

Applicare la polvere realizzata

A questo punto munitevi di uno spruzzatore nel quale introdurre solo ed esclusivamente acqua con la quale inumidire la superficie ingiallita del water da trattare. Vaporizzare sulla parte da trattare, in quanto l’umidità aiuterà il composto a essere assorbito dalla superficie. Una volta fatto questo spargete abbondantemente il detergente in polvere che avete appena creato e lasciare che faccia effetto per almeno 20 minuti.

Il risultato finale sarà sorprendente

Una volta trascorso questo lasso temporale è arrivato il momento di constatare il frutto dei vostri sforzi. Non resta, infatti, che prendere lo scopino del water e strofinare con energia le parti sulle quali è stata posizionata la polvere detergente fatta in casa e risciacquare abbondantemente. Vedrete che quasi miracolosamente tutto lo sporco che non riuscivate a eliminare in nessun modo andrà via, restituendo alla tazza del bagno l’igiene e la lucentezza originaria, come se si trattasse di un water nuovo di zecca.