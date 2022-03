Viaggiare comodi e sicuri: servizio NCC o noleggio auto senza conducente?

Per viaggiare in totale comodità e relax, uno dei migliori modi può essere quello di optare per un servizio di Noleggio con conducente. Oltre a lunghi spostamenti, il servizio NCC può risultare comodo anche per muoversi tra le diverse zone della città: per esempio, nelle grandi città come Roma, Milano, Torino o catania rappresenta la soluzione ideale per raggiungere velocemente i vari quartieri.

Un servizio comodo e veloce come quello offerto dal noleggio auto con conducente è la soluzione ideale non solo per chi deve spostarsi tra le zone della città per lavoro, ma anche per i turisti che arrivano in visita in queste splendide città italiane. In quest’ultimo caso, è fondamentale organizzare bene i vari spostamenti tra i luoghi più famosi, interessanti e suggestivi, riuscendo così, a non perdersi nessuna delle sue meraviglie.

Uno dei principali vantaggi del servizio noleggio auto con conducente, quindi, è sicuramente quello di evitare lo stress di spostarsi con i mezzi, raggiungendo qualsiasi luogo nel minor tempo possibile e in totale relax. Oltre a questo, ovviamente, esistono tantissimi altri vantaggi che derivano dal noleggio di auto con conducente, vediamo nello specifico quali sono.

I vantaggi del servizio NCC

Il servizio di trasporto noleggio con conducente è facile da prenotare attraverso vari servizi presenti in rete: uno dei più utili è sicuramente la comodissima app Ncc.it, che permette di organizzare i vari spostamenti in anticipo e di richiedere specifiche preferenze riguardo alla tipologia del veicolo, per viaggiare sempre in auto comode, moderne ed eleganti.

L’app utilizzata per la prenotazione del servizio di trasporto con conducente è immediata e funzionale, facile da adoperare e da utilizzare mediante il proprio smartphone. Il servizio Ncc è sicuramente più vantaggioso del tradizionale servizio di trasporto pubblico, che può subire in alcuni casi, blocchi legati a scioperi o guasti, e che spesso provoca ritardi sugli orari delle diverse corse.

Per chi ha un importante appuntamento di lavoro e dev’essere sicuro di raggiungere la sua destinazione perfettamente in orario, quindi, rivolgersi ad un servizio di trasporto con auto noleggio con conducente è la soluzione ideale. Attraverso il servizio auto noleggio con conducente, quindi, il passeggero ha sempre la certezza di raggiungere il luogo di destinazione rispettando i giusti orari, e soprattutto, è sicuro di spostarsi in città con il minimo sforzo, evitando completamente lo stress del traffico.

Anche per i turisti che arrivano in una grande città come Roma, ad esempio, è fondamentale organizzare con attenzione i vari spostamenti tra i diversi punti di interesse della capitale, soprattutto, quando hanno a disposizione poco tempo da dedicare alla propria vacanza nella capitale: il servizio NCC Roma, quindi, anche in questo caso è la soluzione ideale per muoversi in città comodamente.

È davvero un grande vantaggio, quello di avere a disposizione un’auto personale con un autista professionale ed esperto che ci accompagna dove desideriamo. Ovviamente, è preferibile sempre affidarsi ad un’agenzia di noleggio sicura e seria, che garantisce ai clienti un servizio di trasporto efficiente, comodo e sicuro, sia per le auto messe a disposizione, sia per gli autisti, che lavorano con professionalità e che conoscono perfettamente le varie tratte da percorrere per raggiungere i luoghi nel minor tempo possibile.

Oltre a ciò, il servizio è vantaggioso per i clienti anche perché gli consente di risparmiarsi lo stress di cercare posteggio in orari di punta e in zone particolarmente trafficate. Sappiamo tutti quanto questo elemento sia fondamentale, soprattutto in una grande e caotica città come Roma, ma anche a Milano, Napoli e così via.

Risparmiando stress, fatica e soprattutto, tempo, possiamo raggiungere i luoghi dei nostri appuntamenti velocemente, dedicandoci ad attività davvero importanti. Nello specifico, quindi, possiamo riassumere in circa sette vantaggi, il servizio di noleggio auto con conducente.

Si tratta di un servizio di trasporto molto elastico, disponibile anche in orari particolari del giorno e della sera. È un servizio molto affidabile e serio soprattutto sui prezzi, che essendo fissi, non possono subire alcuna variazione. Offre pagamenti sicuri e convenienti. Offre il vantaggio di raggiungere i diversi luoghi con la massima puntualità. È un servizio di trasporto molto comodo, che mette a disposizione del cliente un sistema di prenotazione velocissimo tramite app. le auto scelte per il servizio NCC sono sempre comode, moderne e particolarmente eleganti. La convenienza relativa al prezzo viene riscontrata soprattutto per i tragitti più lunghi, se la paragoniamo ad altre modalità di trasporto.

Differenze principali tra servizio NCC e auto noleggio senza conducente

Abbiamo visto quanto in una grande città sia vantaggioso organizzare i propri spostamenti con un servizio di auto noleggio con conducente, rispetto ai trasporti pubblici e taxi pubblici. In realtà, il servizio NCC è molto più vantaggioso anche rispetto a quello di auto noleggio senza conducente. Vediamo perché. Il servizio di noleggio senza conducente prevede una lunga attesa all’ufficio di noleggio per la registrazione del contratto di ritiro del veicolo, quindi, se si hanno tempi stretti per raggiungere le varie destinazioni, non è la soluzione ideale.

In più, rispetto al servizio NCC, quello delle auto noleggio senza conducente impone di trovare posteggio in città, cosa che come abbiamo detto, è abbastanza faticosa e stressante a Roma. Il servizio di trasporto senza conducente, inoltre, non permette di utilizzare corsie preferenziali, a differenza del servizio NCC, che invece, offre anche questo vantaggio aggiuntivo per velocizzare ulteriormente la durata del percorso.

Infine, il servizio di auto noleggio senza conducente, non esonera il cliente dal pagamento del parcheggio, cosa che invece accade per il passeggero che si rivolge al servizio NCC. Ci sarà un motivo se le ricerche online riguardo gli NCC Roma, NCC Milano, e altre metropoli italiane siano forte crescita: sembra essere la soluzione più adatta per viaggiare sempre comodi e per raggiungere tutti i luoghi velocemente.

Come detto, i visitatori possono raggiungere non solo i luoghi più centrali delle città, ma anche le zone limitrofe. Sia per chi vive nella stessa città, sia per i turisti che arrivano per visitarla, il servizio NCC offre sicuramente notevoli vantaggi.