Viaggio nelle esperienze olfattive di Montale Paris

Montale Paris è un brand di profumeria di nicchia che sta acquistando, giorno dopo giorno, crescente popolarità. Il brand di profumeria artistica francese, nata grazie alle idee e alle fragranze firmate dal noto Naso francese Pierre Montale, ha sintetizzato fragranze delle più disparate famiglie olfattive, utilizzando ingredienti ricercati, originali e pregiati, per presentare a tutti gli appassionati di profumeria esperienze olfattive sofisticate ed eleganti adatte ad ogni momento della giornata, stagione e occasione. In questo articolo, farai un veloce ed intenso viaggio alla scoperta delle fragranze Montale Paris più popolari e amate di questa casa di profumeria, per capire quale potrebbe entrare nella tua collezione personale.

Intense Cafè

Intense Cafè di Montale è uno dei profumi più famosi delle sue collezioni. L’incontro della rosa con il caffè, su un letto di muschio, ambra e vaniglia ha stregato appassionati di profumeria artistica provenienti dai più disparati paesi del mondo. Le note del caffè e della rosa sono molto cari al famoso e talentuoso Naso parigino, che ha fuso questi suoi due amori in un’unica fragranza, divenuta iconica nel mondo della profumeria artistica e che si sta velocemente facendo strada anche tra gli scaffali di alta profumeria. Per tutti gli amanti delle note aromatiche ed energizzanti del caffè, addolcite e impreziosite dalle note eleganti e delicate della rosa, questa fragranza rappresenta un assoluto must, come un’esperienza che si vuole vivere e rivivere per comprenderla a fondo.

Arabians Tonka

Arabians Tonka è uno dei profumi più preziosi di Pierre Montale, ed è, allo stesso tempo, una delle esperienze olfattive più care al noto maestro parigino. In questa fragranza è stato sintetizzato tutto l’amore per i sapori e le esperienze sensoriali tipiche dei paesi orientali che tanto sono diventate care al padre di questo profumo: la presenza di Bergamotto e Zafferano, poggiate su un letto di Rosa Bulgara e Oud Nepalese riescono a garantire ad ogni persona che percepisce gli elementi fondanti di questa fragranza un’esperienza a metà tra il mondo onirico e quello vigile, come si riscontra nelle miti serate nel deserto, in cui quest’ultimo, di giorno accecante e luminoso, si colora di tonalità completamente differenti e assume forme diverse che conferisce a quelle località un fascino misterioso e ammaliante.

Intense Tiarè

Tra le fragranze più amate del Naso padre di Montale Paris rientra sicuramente Intense Tiarè, fragranza celebrazione di una delle note olfattive più amate, ricercate e dolci tanto care al maestro profumiere parigino: i petali di uno dei fiori tahitiani più utilizzati nel mondo della profumeria diventa l’assoluto protagonista di questa profumazione, addolcita ulteriormente dalla sua immersione nelle note di cocco. Nonostante ogni fragranza di Montale sia concepita per essere adatta ad un pubblico unisex, Intense Tiarè rientra sicuramente tra quelle composizioni che possono sposare con maggiore facilità gusti e preferenze di un pubblico prettamente femminile.

Il mondo della profumeria artistica è avvolta da una nube di mistero e genera, nelle persone che non lo conoscono o lo scorgono da lontano, sentimenti contrastanti: solo avvicinandosi ed esplorandolo, sarà possibile comprenderne le sfumature, i come ed i perché e poter apprezzare la sensibilità e l’unicità racchiusi in ogni boccetta.