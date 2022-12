Vigilia di Natale 2022 a Roma e ristoranti aperti: cosa fare il 24 dicembre e dove andare

C’è chi, nel periodo di Natale, mai rinuncerebbe a riunirsi con la propria famiglia nella sera della Vigilia oppure in occasione del pranzo del 25 Dicembre, ma esiste anche chi preferisce non pensare a nulla in occasione delle feste, in particolare quelle natalizie. Poi c’è chi non ha alcuna intenzione di mettersi ai fornelli, di accogliere i propri parenti provenienti da tutte le parti. Proprio per loro, che ristoranti e osterie della Capitale, lasciano le porte aperte il 24 e il 25 dicembre, con proposte per tutti i gusti e menu che partono dai 30 euro e arrivano oltre i 100 euro a persona.

I ristoranti aperti per la Vigilia di Natale a Roma

Ad Ariccia, troviamo Sintesi, un locale stellato Michelin. Questo il menu previsto:

Snack di benvenuto

Il nostro pane e il burro alle acciughe

Crudo di asino, maionese di mandorla e corbezzolo

Persico fritto e salsa agrodolce al profumo di abete

Brodo verde imperiale: tra Marche e Lazio

Tortelli di baccalà mantecato, caciocavallo e limone

Bavetta di manzo, fondo bruno e lardo di Cinta Senese

Predessert – Il nostro pangiallo

Il Panettone firmato Sintesi con crema alla vaniglia

A Campo Marzio, sul lungotevere di Roma, troviamo il due Stelle Michelin “Ristorante Acquolina”. Questo il menu che propongono:

Triglia mandarino, fegato grasso

Astice zucca, fava di tonka

Tortello ripieno di ricciola limone, caviale

Spaghettoni ceci, scampi, rosmarino

San Pietro ostrica, borragine

Castagne cassis, cioccolato bianco

Panettone, zabaione

A due passi da Pantheon, troviamo la Stella Michelin “Idylio by Apreda”, all’interno del The Pantheon Iconic Hotel Roma. Il loro menu sarà: