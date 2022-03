Vinokilo Roma 2022, torna la vendita di vestiti vintage: date, orari, biglietti e location

Vinokilo Roma. Anche nella Capitale sbarca a breve la più grande vendita di vestiti vintage d’Europa. Stiamo parlando senza dubbio di Vinokilo, l’evento tanto atteso dai fan della moda vintage in programma alle Officine Farneto dal 10 al 13 marzo 2022, dalle ore 10 alle ore 20.

Vinokilo, ecco date e prezzi

L’occasione è davvero imperdibile, per tutti coloro che voglio acquistare o semplicemente fare una capatina per ammirare vestiti vintage senza tempo. Tra l’altro, gli indumenti saranno venduti al chilo, dunque ci sarà da divertirsi: Giovedì – € 50/kg Venerdi e Sabato – € 45/kg Domenica – € 40/kg. Sono disponibili tutte le taglie, dalla XXS alla Plus Size. I vestiti sono di alta qualità, tutte le più prestigiose marche dagli anni ’60 ai 2000. Un evento che conferma la sostenibilità della città e del progetto, il biglietto è di soli 3 euro a persona. Sostenibilità anche nei pagamenti: sono infatti privilegiati i pagamenti con carta.