Visori notturni e binocoli termici, come scegliere i migliori sul mercato

I visori notturni e termici sono strumenti dalle molteplici applicazioni. In particolare, in campo militare, sono dei supporti estremamente importanti che consentono lo svolgimento di operazioni in contesti e situazioni particolari durante le ore notturne (o comunque al buio). I primi sono in grado di “illuminare” – negli occhi di chi guarda – ambienti con scarsa o limitata luminosità; i secondi invece consentono di rilevare le fonti di calore contribuendo a distinguere e a identificare i soggetti o gli oggetti presenti. Ma di quali tipologie ne esistono? E come scegliere quelli migliori?

Visori notturni, le tipologie

È opportuno precisare che, in linea generale, alcuni dispositivi potrebbero non essere disponibili sul libero mercato ma soggetti a restrizioni (in virtù delle loro caratteristiche/applicazioni). Ad ogni modo tra i visori notturni possiamo menzionare

due specifiche categorie: quelli cosiddetti ad “amplificazione dell’immagine” e quelli a “infrarossi”. I primi hanno bisogno, per adempiere al loro scopo, di una minima fonte di luce; in tal modo, da qui il loro nome, riescono ad amplificarla in modo esponenziale rendendo così visibile l’ambiente circostante. Per contro, un’illuminazione forte e improvvisa, può causare una momentanea interruzione nella visione circostante. Che dire invece della seconda tipologia? Anche in questo caso l’evoluzione tecnica ha portato nel tempo delle sensibili migliorie. È intuitivo che l’ultima generazione consente (almeno quattro le categorie che possiamo individuare ad oggi), anche grazie alla presenza di amplificatori di luce aggiuntivi, di avere visioni più nitide e con dettagli maggiori, oltre che ad avere una portata più ampia. Sul mercato esistono quattro tipi di visori notturni: monoculari, binoculari, modulari e i cosiddetti googles che si indossano come occhiali.

I visori termici

Più efficienti e anche più costosi rispetto agli altri chiaramente, questi visori sfruttano un principio differente come detto in apertura. Anziché la luce individuano le radiazioni di calore, rendendoli in realtà più efficienti in quanto garantiscono un maggior contrasto nell’isolare i soggetti in ambienti con scarsa o nulla visibilità. Attenzione però: tale principio non è sempre e comunque valido nel senso che a fare la differenza è l’uso che se ne deve fare e, di conseguenza il campo di applicazione. Con esso a variare è anche l’investimento in termini economici richiesto.

Come scegliere il miglior visore notturno o binocolo termico

Sul mercato esistono infatti tante aziende e prodotti differenti. La prima cosa da fare dunque è avere bene in mente, lo ribadiamo, dove andremo ad utilizzare il nostro visore. Nei campi d’applicazione più comuni (caccia, pesca, ecc.) potrebbero bastare dei dispositivi abbastanza economici ma dalla buona qualità in grado di rispondere alle nostre esigenze; in caso contrario potremmo alzare il range per step fino ad incontrare lo strumento idoneo per noi. In ogni caso è bene avvalersi di aziende specializzate e dalla sicura esperienza nel campo: in questo modo, che si tratti di un binocolo notturno termico, o di un più semplice visore notturno, sarete sicuri di non sbagliare il vostro acquisto.