Visura catastale: cos’è, come si ottiene e perché è importante

In questa guida tratteremo un argomento molto peculiare e ricco di sfumature di matrice differente. Tratteremo, infatti, di burocrazia degli immobili: una materia particolarmente complessa, che bisogna sempre gestire con minuziosità. Si tratta, infatti, di una questione cruciale che non può essere ignorata, essendo connessa ad oneri cruciali che si palesano ogni qualvolta essa viene chiamata in causa. Nella fattispecie, quando si acquista, vende o prende in affitto una casa, è fondamentale prendere in considerazione diversi aspetti legali e amministrativi. Di sicuro, tra i documenti più importanti relativi alla burocrazia immobiliare bisogna citare la visura catastale.

Stiamo parlando di un documento molto importante che contiene informazioni particolarmente dettagliate sul proprio immobile, tra cui il nome del proprietario, la sua ubicazione e le eventuali ipoteche o vincoli a cui la casa è soggetta, oltre a numerosi altri aspetti che saranno oggetto dei prossimi paragrafi. La visura catasto è una fonte particolarmente affidabile per la conferma della proprietà di un immobile ed è per questo motivo che si rivela utilissima sotto diversi punti di vista.

Come detto, ci sono molti motivi per i quali la visura catastale è importante. Senza di essa, infatti, non è possibile ottenere una comprensione accurata della situazione giuridica dell’immobile, portando a potenziali problemi legali e finanziari in un secondo momento. Di sicuro, la visura catastale serve a identificare eventuali ipoteche o vincoli sull’immobile, venendo utilizzata anche per stabilire il valore dello stesso. La visura catastale è importante per tutti coloro che necessitano di maggiori informazioni per fare o ricevere un’offerta equa e realistica su un determinato stabile. Scopriremo, nelle prossime righe, tutto ciò che c’è da sapere sulla visura catastale.

Visura catastale: cosa contiene e come ottenerla

La visura catastale rappresenta una sorta di biglietto da visita di un immobile, contenente tutte le informazioni registrate presso il Catasto: l’ente pubblico che raccoglie e gestisce tutte le informazioni relative a questa tipologia di beni. Nella fattispecie, all’interno della visura catastale è possibile trovare i dati identificativi dell’immobile, tra cui l’ubicazione, il numero di particella e la categoria catastale, oltre alla consistenza.

Inoltre, è possibile trovare tutte le informazioni sul proprietario dell’immobile, tra cui il nome, il codice fiscale e la data di nascita e indirizzo. Infine, si trovano le eventuali ipoteche o vincoli come pignoramenti, sequestri, usufrutti e via discorrendo e il valore catastale dell’immobile con la sua rendita.

È possibile ottenere la visura catastale in maniera relativamente semplice, recandosi presso l’ufficio del Catasto competente per il territorio in cui lo stabile stesso si trova. La visura catastale è richiedibile sia in formato cartaceo che digitale ed è ottenibile previo il pagamento di una tassa quando non il richiedente non è anche il proprietario dell’immobile.

Rendita catastale e IMU, ecco come si collegano alla visura catastale

La visura catastale è molto importante anche per l’ottenimento della rendita catastale e per il pagamento dell’imposta municipale unica sulla casa. Questo, è frutto di una concatenazione di fattori. In primo luogo, la rendita catastale rappresenta il valore attribuito dal Catasto ad un immobile, utilizzato come base per il calcolo di imposte come l’IMU.

La visura catastale si rivela cruciale sotto questo punto di vista proprio per il pagamento dell’imposta, in quanto fornisce le informazioni necessarie per il corretto calcolo dell’imposta. In sintesi, possiamo affermare che la visura catastale sia un documento importantissimo sotto punti di vista differenti e, principalmente, nel momento in cui un immobile viene immesso all’interno del mercato immobiliare, sia per il proprietario che ha modo di essere trasparente al 100% che per l’acquirente, che non incorrerà in problemi in un secondo momento e avrà modo di tutelarsi grazie a questo documento.