Volantino BimboStore, ‘Si torna a scuola’: offerte catalogo settembre 2022

Volantino Bimbo Store offre una serie di offerte per i più piccoli. Tantissime le promozioni dal 1 al 28 settembre del 2022 con prodotti di vario genere.

Tutte le offerte per i più piccini

Per i neonati lo store mette a disposizione delle neomamme: cuscini per l’allattamento, assorbenti e coppette, tiralatte e sterilizzatori, kit di benvenuto, succhietti e accessori, biberon e scalda biberon. Ma anche box Cheer Little explorer a soli 99.99 euro, seggiolino Guard 1 size con il 23% di sconto e babyphone essenzial a 79.99 euro.

Tante e le più disparate offerte sono previste nel volantino: Kinderkraft Trio Prime a 509 euro, Giordani passeggino Denver Ottanio a 77. 99 euro, Mawi Body in costina stampa a 2,55 euro, Chicco Baby Hug a 249 euro, Lettino Leivonnaiset a 319 euro, Mawi Paracolpi Basico a 9.99 euro, seggiolino Orion 012 grigio/nero con bordo bianco a 89.99 euro e tanto altro ancora.

Le promozioni per il ritorno a scuola

Andate a visionare anche il nuovo catalogo per il ritorno a scuola con tutte le offerte per i bambini che in questi giorni sono tornati in classe. Bimbo Store mette a disposizione una serie di offerte visibili sul suo volantino.