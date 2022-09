Volantino Carrefour, ‘Offerte d’Autunno’: sconti dal 26 settembre al 5 ottobre

Il volantino Carrefour Iper offre alla sua clientela “Offerte d’Autunno” dal 26 settembre al 5 ottobre 2022. Tanti i prodotti in promozione tutti prodotti tipici di stagione, anche frutta e verdura oltre a offerte Non Food sia per la cucina, ma anche smartphone e tv.

Per quanti sono in possesso di una Carta Payback possono usufruire di un ulteriore agevolazione: la promozione Raddoppia&Risparmia che prevede uno sconto del 50% sul secondo pezzo acquistato.

Prodotti in offerta

Sono varie le opportunità di scelta con il volantino Carrefour Iper, con prodotti di varie parti del mondo. Ne è un esempio lo speciale Oktoberfest che prevede tanti alimenti e bibite tipiche come wurstel, pulled pork e birre, ma anche specialità messicane e prodotti asiatici e della cucina mediorientale.

Per quanto riguarda invece le offerte Non Food sono in offerta tanti tipi di pentole con rivestimento antiaderente e bistecchiera, rostiera a prezzi scontati.