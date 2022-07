Volantino Carrefour, ‘Sottocosto Freschi’: offerte e sconti dal 14 al 27 luglio

Con un’estate così calda c’è bisogno di un po’ di freschezza no? In arrivo un nuovissimo Volantino Carrefour, ‘Sotto Freschi’, con tantissime offerte e promozioni valide dal 14 Luglio al 27 Luglio 2022. Infiniti prodotti freschi, scelti e controllati solo per voi!

Volantino Carrefour ‘Sottocosto Freschi’

Grazie al Volantino Carrefour si potrà trovare di tutto. Tantissime le promozioni interessanti acquistabili in ogni store. Tra i tanti prodotti abbiamo: Vino Chianti a 3.49€, Melone Retato a 0.99€, Mozzarella di Bufala a 5.399€, Birra Heineken a3.88€, Tonno Mareblu a5.59€…

Elettronica

Ma non solo cibo! Sarà possibile usufruire delle offerte anche sugli elettrodomestici di ottima qualità. Frigorifero Comfeè a 379.00€, Frigorifero Daya a 219.00€, Congelatore Daya a 169.00€, Friggitrice ad aria calda Ariete a 54.90€, Scopa elettrica Xiaomi a 89.00€, Silk Epil Braun a 39.90€.

E ancora, tantissimi altri prodotti di elettronica come: Smartphone Xiaomi Redmi Note 10S a 219.00€, Samsung Galaxy A13 a 179.00€, Apple iPhone X a 359.00€, Tv Led Samsung a 279.00€, TCL Tv Led Ultra HD 4K a 263.20€.

Qui, potrai consultare l’intero volantino!