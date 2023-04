Volantino Conad Buona Pasqua: tutte le offerte fino al 10 aprile 2023

È uscito il volantino nuovo della Conad, denominato “Buona Pasqua”. La nota catena di supermercati, per il periodo pasquale proporrà offerte sui prodotti valide fino al giorno di lunedì 10 aprile 2023. La prima offerta la troviamo sulle uova di Pasqua della Kinder Gransorpresa, con una confezione al prezzo di 9,99 euro. Sempre per i dolci, una confezione di Colomba della Bauli la troviamo al costo di 4,99 euro.

Le offerte del volantino Conad “Buona Pasqua”

Rimanendo sui dolci, una confezione di ovetti lindor della Lindt al prezzo di 3,99 euro. Poi, una confezione di mini ovetti Sonetti Witor’s la troviamo al costo di 2,99 euro. La Colomba al cioccolato della Balocco, al prezzo straordinario di 4,99 euro. Segue, poi, il tronchetto tartufone della Motta, al costo di 4,90 euro.

Offerta poi sulle piante, visto l’arrivo della Primavera. Una Surfinia al prezzo di 2,99 euro, il mazzo con tre rose e tre calle al costo di 8,00 euro, un’ortensia al prezzo di 12,90 euro e un’orchidea al prezzo di 11,90 euro. Offerta pure sul carpaccio di salmone della Sapori e Idee, al costo di 5,90 euro. Della stessa azienda, i tentacoli di polpo a 9,90 euro. Per la frutta, l’ananas lo troviamo al prezzo di 1,67 euro. Poi, per la verdura, una vaschetta di pomodorino ciliegino al prezzo di 1,47 euro.

Altre offerte della Conad

Sempre per la verdura, troviamo la lattuga a 1,37 euro al kg. Le mele golden delicious, invece, al prezzo di 1,48 euro al kg. I limoni della costa di Amalfi, al prezzo di 2,97 euro al kg. Per la carne, un taglio di bistecca di bovino adulto al prezzo di 11,99 euro al kg, La polpa di coscia di bovino, utile per gli arrosti, al costo di 11,80 euro al kg. Le salsicce di suino, invece, al prezzo di 3,45 euro a confezione. La Conad, inoltre, annuncia offerte sui vari tagli di agnello in vista del pranzo pasquale.