Volantino Conad, ‘Convenienza’: offerte e sconti fino al 1 maggio

Nuovissime offerte da Conad fino al Primo Maggio! Dopo le promozioni di Pasqua, che ci hanno aiutato ad affrontare il pranzo al meglio, torna il volantino di uno dei supermercati più amati dagli italiani. Prodotti eccellenti a prezzi bassissimi che non possiamo farci scappare. Scopriamoli insieme!

Volantino Conad

Dal 20 Aprile a Domenica 1 Maggio Conad ha pensato ad alcune offerte imperdibili su gran parte dei prodotti. Vaschetta Gelato Elite di 1,1kg a 4,oo euro; tonno nostromo all’olio d’oliva 1,50 euro; un pacco da due di pepsi classica a 1,50 euro; tris di philadelphia a 1,50 euro; uova, tonno, pane, cereali, patate, biscotti tutto a 1 euro! Ancora, detersivi, shampoo, balsami, prodotti per la casa, cosmetici tutto non oltre i 3 euro. Formaggi, insalate, affettati freschi e di stagione a 1,50 euro massimo. Tantissimi prodotti “scelti per te” scontati e pregiati.