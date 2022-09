Volantino Esselunga, ‘Chi Cerca Sconti li Trova’: offerte dal 3 al 12 ottobre

“Chi cerca sconti li trova!”. È il nuovo volantino Esselunga valido dal 3 al 12 ottobre 2022. Si tratta di offerte eccezionali con sconti fino al 50% sui prodotti in vendita. Tra gli altri, infatti, l’Auricchio, provolone piccante, a soli 2,49 euro, cos’ come la pizza la Verace Napoletana Italpizza a solo 1.80 euro.

Tantissimi prodotti in sconto

Una vastissima scelta di prodotti in saldi per i clienti Esselunga, anche per coloro che sono in cerca di prodotti proteici e per i più golosi appassionati del cioccolato. O speciale cioccolato mette a disposizione dei clienti Esselunga una grande varietà di scelta: Lindt, Perugina, Vanini, Nestle e tanti ancora…

Sfogliate il volantino Esselunga “Chi cerca sconti li trova!” per poter valutare e scegliere ancora prima di raggiungere lo store. E per i più piccini sono previsti i punti fragola extra per avere le bustine da collezionare per il Villaggio di Topolino.

Sempre sul volantino Esselunga sono previsti anche prodotti Non Food in sconto, come ad esempio lo smartphone Xiamo Redmi 10 C a soli 159 euro.